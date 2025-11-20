NBA／前三節領先16分差點砸鍋！佛西維奇三分球絕殺救公牛

公牛隊今日作客波特蘭，前三節打完領先16分的他們，竟在第四節遭到拓荒者逆襲，終場前8秒反而落後2分，公牛最終靠著佛西維奇（Nikola Vucevic）接獲隊友傳球，壓哨投進絕殺三分球，助球隊以122比121險勝拓荒者取得2連勝，佛西維奇雖感到興奮，但賽後受訪仍說，「我們以後可不能再靠這種方式來贏球了！」

佛西維奇受訪時說，「(絕殺前)我在第四節連一球都沒投進，第四節對整個球隊及我來說都表現的不好，還好我對投籃自信還在，很高興球進了，我們贏球。」這是佛西維奇本月第二次絕殺球，但他還是說，「這場球賽說明我們有很多問題，不能老是坐在這裡討論如何去落後反擊；一旦我們領先10至15分，甚至今天還接近20分，我們就必須持續保持進攻火力，這樣才能贏得比賽。」

公牛本場全隊投籃命中率達到47.9%，更在三分線外展現火熱手感，49次出手命中21球，命中率高達42.9%，搭配全場36次助攻，佛西維奇今日上陣33分鐘，攻下全隊最高27分、8籃板、2助攻、1抄截、1火鍋的成績，全場19投11中，命中5記三分球為本季新高。

拓荒者在上半場就多達三名選手得分上雙，葛蘭特（Jerami Grant）砍進13分、卡瑪拉（Toumani Camara）與阿夫迪賈（Deni Avdija）則攻下12分，團隊更在上半場抓下32顆籃板，讓公牛僅以62比58小幅領先。

下半場，公牛第三節外線大爆發，單節飆進7記三分球、整體投籃命中率高達53.8%，將比分一度拉開至22分。然而，拓荒者再度靠著籃板優勢，全場以64比38的籃板數壓制公牛，再加上葛蘭特與阿夫迪賈第四節和砍28分的表現，幫助球隊將比分反超至121比119。

比賽時間僅剩7.2秒，公牛邊線球由吉迪（Josh Giddey）傳給懷特（Coby White），但懷特接球後卻遭兩人包夾，但懷特轉身跳起後妙傳至左側外線的佛西維奇，後者果斷出手命中壓哨三分，徹底澆熄拓荒者的最後一絲希望。

儘管懷特本場擔任替補，卻成為公牛勝利的關鍵角色，上陣27分鐘就以17投9中，貢獻25分、7助攻、2抄截的表現，三分球9投5中；吉迪也繳出9分、5籃板、13助攻；奧科羅（Isaac Okoro）、布澤利斯（Matas Buzelis）各拿13分與11分，多森姆（Ayo Dosunmu）也挹注14分。

拓荒者方面，葛蘭特三分9投5中，轟下33分，外帶9籃板、4助攻；阿夫迪賈攻下32分、11籃板、11助攻、2抄截、1阻攻，完成大三元；新秀中鋒克林根（Donovan Clingan）在籃板球上展現統治力，抓下21個籃板並貢獻17分。