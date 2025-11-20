快訊

NBA／鵜鶘「皇后」砍30分仍輸金塊 約柯奇從他身上看見自己

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊中鋒約柯奇(左)、鵜鶘新秀「皇后」昆恩(右)。 路透
鵜鶘隊今天在主場迎戰金塊隊，「胖虎」威廉森（Zion Williamson）傷癒復出，新秀「皇后」昆恩（Derik Queen）末節狂砍15分差點帶隊逆轉，終場仍以118：125輸球，不過打出生涯代表作的昆恩獲得金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）盛讚。

鵜鶘首節打完領先4分，但金塊小將華森（Peyton Watson）二、三節合計砍進23分，幫助金塊三節打完領先14分。末節昆恩狂攻15分帶隊追到6分落後，但金塊靠著後衛穆雷（Jamal Murray）穩健的罰球收下勝利。

以防守見長華森全場19投13中，命中5顆三分球、32分和12籃板都創生涯新高。約柯奇得到28分12助攻11籃板的大三元，但發生9次失誤差點成為另類的大四喜。

昆恩繳出30分9籃板4助攻，外帶2抄截2火鍋的全能數據。威廉森上場29分鐘，得到14分6籃板5助攻。

鵜鶘為了選中昆恩，在今年選秀夜用首輪第23順位和2026年無保護首輪籤，向上換取老鷹隊的第13順位，也就是說鵜鶘今年擺爛也沒有任何意義，因此昆恩的表現總是被球迷用放大鏡檢視。

昆恩今天的表現算是沒有辜負球團信任，約柯奇賽後也稱讚，「他有些動作，不按牌理出牌，對比賽的感覺也很棒，看見風格這麼不同的球員，還蠻不錯的。」當被問到是否有從昆恩身上看見自己的影子，約柯奇回應：「對，我有看出來。」

昆恩也被問到是否有和約柯奇交流，他表示，「我試著和他說一些話，但他真的什麼也沒說。」

鵜鶘 金塊 Nikola Jokic Zion Williamson
×

