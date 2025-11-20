NBA／詹姆斯也關注大谷 驚嚇他竟能在一場球賽做到這兩件事

湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）昨日迎接生涯第23個賽季的處女秀，為個人紀錄再添璀璨一頁。平時對其他體壇同樣關注的他，近期在節目中談到道奇隊日本球星大谷翔平，在國聯冠軍賽第4戰的超神表現。

「如果我傳訊息給你們說，有個投手在國聯冠軍賽飆了10次三振，你們會說：『哇，這投手今天太猛了。』詹姆斯在《Mind The Game》Podcast中談到大谷的傳奇一戰，仍難掩震撼。

詹姆斯接著說，「然後我再傳一則訊息說，同場比賽有個打者擊出3支全壘打……結果這兩件事是同一個人做到的。他兩個都做到了。」

大谷翔平在國聯冠軍賽第4戰擔任投打二刀流，締造「3轟、10K」的歷史級表現，成為史上首位季後賽先發投手能敲出3轟的人，更是史上第一位同場投出雙位數三振又擊出3支全壘打的球員。大谷在賽後拿下國聯冠軍賽MVP，成為道奇晉級世界大賽的關鍵功臣，並獲選為2025年MLB年度傳奇時刻。

最終，道奇在國聯冠軍賽以4戰全勝橫掃釀酒人，晉級世界大賽，成功蟬聯世界大賽冠軍。