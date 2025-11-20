NBA／雷霆7連勝、國王7連敗 SGA曝改善這點變「更好的球隊」

Shai Gilgeous-Alexander 位置 後衛 得分 31.4 籃板 4.84 助攻 5.5 抄截 1.65

開季氣勢如虹的雷霆隊今天在主場迎戰國王隊，雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）宛如公務員般穩定，再度砍下33分，帶隊以113：99輕鬆贏球。雷霆目前7連勝；國王則是7連敗。

國王上半場打完只落後8分，第三節尾聲雷霆打出一波14：6攻勢，帶著14分領先進入末節。雷霆防守組多特（Luguentz Dort）末節轉守為攻，單節飆進3記外線攻下11分，雷霆最終還是以14分之差收下勝利。

亞歷山大全場24中12，罰球10中8，拿下33分8籃板。霍姆葛倫（Chet Holmgren）砍進21分7籃板，多特挹注14分。

國王方面，施羅德（Dennis Schroder）攻下21分全隊最高，德羅展（DeMar DeRozan）拿到17分，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）得到7分11籃板6助攻，拉文（Zach LaVine）只有8分進帳。

雷霆開季少二當家威廉斯（Jalen Williams）的情況下仍繳出15勝1敗的恐怖戰績，亞歷山大談到本季的成長，「我們看過很多區域聯防，尤其是在對金塊隊的系列賽，某種程度上也逼我們在那部份成長，我們因此變成更好的球隊。」