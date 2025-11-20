NBA／庫班喊話也沒用？ AD、湯普森皆感受到交易危機

最新消息傳出，獨行俠在日前開除總經理哈里森（Nico Harrison）後，球隊可能會在本季著手交易多位明星球員，圍繞今年選秀狀元佛雷格（Cooper Flagg）重建。

根據《Dallas Hoops Journal》報導，獨行俠陣中的明星球員普遍感受到交易危機，包含戴維斯（Anthony Davis）與湯普森（Klay Thompson）兩大球星。

戴維斯自去年2月加盟獨行俠後，總計48場比賽僅出賽14場。儘管本季打了5場比賽，仍能繳出場均20.8分、10.2 籃板、2.2助攻、1.6抄截、1.2火鍋的表現，但在出賽量不足，加上球隊進入重建討論後，使他的交易可能性被大幅提高。

至於湯普森本季表現仍然低迷，多項數據跌至生涯新低，包括場均得分（9.4）、助攻（1.8）、抄截（0.4）、正負值（－3.6），投籃命中率（33.8%）與三分命中率（31.1%）等。

有趣的是，前老闆庫班（Mark Cuban）今天才強調球隊本季不會交易戴維斯，直言「我們想嘗試贏球」，與美媒報導的球隊正在探索交易的方向並不一致。無論如何戴維斯與湯普森是否會成為下一波交易主角，已成為季中最大話題。