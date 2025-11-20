快訊

NBA／庫班喊話也沒用？ AD、湯普森皆感受到交易危機

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠陣中包括戴維斯與湯普森，皆恐成交易籌碼。 美聯社
最新消息傳出，獨行俠在日前開除總經理哈里森（Nico Harrison）後，球隊可能會在本季著手交易多位明星球員，圍繞今年選秀狀元佛雷格（Cooper Flagg）重建。

根據《Dallas Hoops Journal》報導，獨行俠陣中的明星球員普遍感受到交易危機，包含戴維斯（Anthony Davis）與湯普森（Klay Thompson）兩大球星。

戴維斯自去年2月加盟獨行俠後，總計48場比賽僅出賽14場。儘管本季打了5場比賽，仍能繳出場均20.8分、10.2 籃板、2.2助攻、1.6抄截、1.2火鍋的表現，但在出賽量不足，加上球隊進入重建討論後，使他的交易可能性被大幅提高。

至於湯普森本季表現仍然低迷，多項數據跌至生涯新低，包括場均得分（9.4）、助攻（1.8）、抄截（0.4）、正負值（－3.6），投籃命中率（33.8%）與三分命中率（31.1%）等。

有趣的是，前老闆庫班（Mark Cuban）今天才強調球隊本季不會交易戴維斯，直言「我們想嘗試贏球」，與美媒報導的球隊正在探索交易的方向並不一致。無論如何戴維斯與湯普森是否會成為下一波交易主角，已成為季中最大話題。

獨行俠 Klay Thompson Anthony Davis Cooper Flagg
相關新聞

NBA／勇士三巨頭缺陣 鮑威爾扮第四節先生熱火收跨季對戰3連勝

勇士在今天與熱火進行本賽季的首度交手，不過包括柯瑞（Stephen Curry）在內的球隊三巨頭全數因傷病缺陣，反觀熱火...

NBA／獨行俠本季絕不會交易戴維斯！庫班直言：我們想贏球

獨行俠日前開除總經理哈里森（Nico Harrison）後，近五戰吞下四敗，戰績持續不見起色。外界開始猜測球隊是否會進一步交易戴維斯（Anthony Davis）。然而，前老闆庫班（Mark Cuba

NBA／雷霆7連勝、國王7連敗 SGA曝改善這點變「更好的球隊」

開季氣勢如虹的雷霆隊今天在主場迎戰國王隊，雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）宛如公務員般穩定，再度砍下33分，帶隊以113：99輕鬆贏球。雷霆目前7連勝；國王則是7連敗

NBA／「毀掉球隊的存在」帕金斯怒噴威廉森是鵜鶘文化殺手

鵜鶘在開季僅取得2勝10敗後，火速開除總教練格林（Willie Green），但場外風暴仍未停止。球評帕金斯（Kendrick Perkins）近期在節目中怒噴王牌前鋒威廉森（Zion William

NBA／史波史特拉接掌美國隊後首次交手 柯爾：他是絕佳選擇

美國男籃前後任總教練柯爾（Steve Kerr）與史波史特拉（Erik Spoelstra）在今天領軍進行本賽季首度交手...

