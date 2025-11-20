NBA／「毀掉球隊的存在」帕金斯怒噴威廉森是鵜鶘文化殺手

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
帕金斯怒噴威廉森是球隊文化崩壞的核心問題。 美聯社。
鵜鶘在開季僅取得2勝10敗後，火速開除總教練格林（Willie Green），但場外風暴仍未停止。球評帕金斯（Kendrick Perkins）近期在節目中怒噴王牌前鋒威廉森（Zion Williamson），直言他才是球隊文化崩壞的核心問題。

帕金斯在《Road Trippin' Show》Podcast節目中猛烈抨擊威廉森缺乏紀律、難以依賴，並呼籲鵜鶘該考慮與這位前狀元分道揚鑣。

「這不是格林被開除的問題，而是威廉森。他是文化殺手，是個毀掉球隊的存在。自從球隊選了他之後，他就徹底把整個組織搞砸，從上到下都是。你沒辦法依靠他，也不知道他的狀態到底如何，有太多事必須為他處理。」

帕金斯接著補充，「想想看，他是自詹姆斯LeBron James）之後最受矚目的球員，卻只能拿到一份非保障的頂薪合約。我們從沒聽過這種事情，頂薪但非保障……我認為鵜鶘應該考慮往前走了。」

威廉森自進聯盟以來，不可否認地展現驚人的天賦，但健康始終成最大隱患，不僅多達三個賽季出賽數未超過30場，甚至六年生涯至今從未打過季後賽。

即便帕金斯認為鵜鶘應放手，但威廉森因傷勢頻繁、出賽不穩，交易價值處於低點，球隊難以獲得理想報價。

好消息是，球隊今日宣布威廉森已獲准回到場上。威廉森在受傷前，本季平均上場時間為31.5分鐘，繳出22.8分、6.8籃板、4.6助攻與2.0抄截的成績。

鵜鶘隊本季例行賽以6連敗開局，其中3場更是慘輸對手30分以上，至今吞下2勝13敗的慘烈戰績。

鵜鶘 詹姆斯 LeBron James Zion Williamson Willie Green Kendrick Perkins
