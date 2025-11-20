快訊

賓賓哥校園演講未經同意開直播！盧秀燕怒轟這2人「白目」：台中永不錄用

10億女星震撼再婚！新郎曝光眾人傻眼「根本八點檔本土劇」

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…傳父子欠債百萬

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／史波史特拉接掌美國隊後首次交手 柯爾：他是絕佳選擇

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
史波史特拉(右)從柯爾(左)手中接下美國隊兵符。 新華社
史波史特拉(右)從柯爾(左)手中接下美國隊兵符。 新華社

美國男籃前後任總教練柯爾（Steve Kerr）與史波史特拉（Erik Spoelstra）在今天領軍進行本賽季首度交手，談到史波史特拉在上月正式接掌美國男籃兵符，柯爾在今天兩隊交手前表示，自己一點都不擔心史波史特拉有適應上的問題，因為他早已做好準備。

柯爾在過去兩屆奧運分別以助教和總教練身份帶領美國隊完成二連霸後，也正式交出美國男籃兵符，並在今年10月確定由史波史特拉接任，在今天勇士作客熱火主場賽前，柯爾說：「他絕對是一個絕佳的選擇，他是史上最偉大的教練之一，對於國際籃球的運作方式也有著深刻的理解，他明白執教一支球隊7周和9個月間的區別，他對一切瞭如指掌，肯定會非常出色。」

史波史特拉將帶領美國男籃挑戰2027卡達世界盃和2028洛杉磯奧運，在過去一屆世界盃與奧運中，史波史特拉都是柯爾教練團的成員。

儘管史波史特拉透露，自己在接任美國隊總教練後還未與柯爾聊聊，但遲早會與他好好討論相關細節，「我之前說過，我非常感激有機會在過去兩個夏天加入他的教練團，我們整個團隊度過一段美好的時光。這是一次人生經歷，就像是籃球入門課一樣，我們都從中受益，這對我的教練生涯也是一次不同的經驗，儘管比賽還是在那4條球場線、兩個籃框和一顆籃球間進行，但卻是完全不同的，因為那就是FIBA的賽事。」

Erik Spoelstra Steve Kerr 勇士 熱火
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

NBA／巴特勒說「不會再傳給你」 勇士希爾德：不要那樣

NBA／快節奏導致球員容易受傷？勇士教頭點出擔憂

NBA／勇士小球先發名單趨於穩定？柯爾暗示穆迪將鎖定一席

NBA／柯爾秀『禪師哲學』精妙譬喻 柯瑞變身『主唱』兩戰轟95分

相關新聞

NBA／勇士三巨頭缺陣 鮑威爾扮第四節先生熱火收跨季對戰3連勝

勇士在今天與熱火進行本賽季的首度交手，不過包括柯瑞（Stephen Curry）在內的球隊三巨頭全數因傷病缺陣，反觀熱火...

NBA／獨行俠本季絕不會交易戴維斯！庫班直言：我們想贏球

獨行俠日前開除總經理哈里森（Nico Harrison）後，近五戰吞下四敗，戰績持續不見起色。外界開始猜測球隊是否會進一步交易戴維斯（Anthony Davis）。然而，前老闆庫班（Mark Cuba

NBA／史波史特拉接掌美國隊後首次交手 柯爾：他是絕佳選擇

美國男籃前後任總教練柯爾（Steve Kerr）與史波史特拉（Erik Spoelstra）在今天領軍進行本賽季首度交手...

NBA／「毀掉球隊的存在」帕金斯怒噴威廉森是鵜鶘文化殺手

鵜鶘在開季僅取得2勝10敗後，火速開除總教練格林（Willie Green），但場外風暴仍未停止。球評帕金斯（Kendrick Perkins）近期在節目中怒噴王牌前鋒威廉森（Zion William

NBA／湖人艾頓連3戰20+10 上一次和詹皇空接還在「念8年級」

湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）今天又拿到20分10籃板，賽後他談到生涯首次與詹姆斯（LeBron James）合作，笑稱今天是他生涯第2次與詹皇完成空中接力。 艾頓連3場至少20分1

NBA／唐西奇不想和里夫斯「做朋友」 盛讚詹皇初登場表現棒

詹姆斯（LeBron James）今天迎來生涯第23個賽季初登場，隊友唐西奇（Luka Doncic）狂砍37分歡迎他回歸，賽後他和里夫斯（Austin Reaves）出現一個有趣互動。 唐西奇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。