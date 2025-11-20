NBA／本季絕不會交易戴維斯！庫班直言：我們想贏球
獨行俠日前開除總經理哈里森（Nico Harrison）後，近五戰吞下四敗，戰績持續不見起色。外界開始猜測球隊是否會進一步交易戴維斯（Anthony Davis）。然而，前老闆庫班（Mark Cuban）明確否認此事，強調球隊本季不會交易戴維斯。
「我們不會。我們想嘗試贏球。」庫班今日透電子信箱回覆《The Athletic》記者Joe Vardon時寫道。
有趣的是，這段回覆出現在《ESPN》報導之後。該報導指出，球隊內部多名消息人士認為，老闆杜蒙（Patrick Dumont）及球團正積極探索戴維斯的交易市場，與庫班的說法顯然不一致。
除了交易戴維斯的傳聞外，庫班近期也談到自己在出售球隊後，失去實際掌控權。
庫班在《Run Your Race》節目中透露，他原以為出售後仍能持續負責球隊營運，「我以為賣掉球隊後，我還能繼續管理球隊。但聯盟不讓我把那份文件放進買賣合約，我也不想簽僱傭合約。於是我只能順其自然，看事情怎麼發展。」
「我並不是完全停止，夏季聯盟我也在，還是去所有比賽，但我不認為那情況是理想的。」庫班補充道。
庫班曾在2000年買下獨行俠，但於2023年以約35億美元，出售大部分持股給艾德森（Adelson）家族，目前僅保有少數股份並擔任杜蒙的顧問角色，最終決策仍由杜蒙做出。
值得一提的是，在哈里森遭解雇後，庫班近期再度於球團內「浮出檯面」，據《ESPN》Tim MacMahon報導，庫班過去幾個月一直在試圖影響球團方向，甚至被形容為「嘗試政變」。
儘管杜蒙與庫班並未出現對立態勢，但庫班對哈里森建隊策略的批判，使他在內部的影響力加強。有消息指出，庫班力推前爵士高層、現任活塞高層的林賽 （Dennis Lindsey） 接任球隊經理。
對此，球團人士也直言， 「他是顧問，不是決策者，但他坐在會議桌上。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言