NBA／本季絕不會交易戴維斯！庫班直言：我們想贏球

獨行俠日前開除總經理哈里森（Nico Harrison）後，近五戰吞下四敗，戰績持續不見起色。外界開始猜測球隊是否會進一步交易戴維斯（Anthony Davis）。然而，前老闆庫班（Mark Cuban）明確否認此事，強調球隊本季不會交易戴維斯。

「我們不會。我們想嘗試贏球。」庫班今日透電子信箱回覆《The Athletic》記者Joe Vardon時寫道。

有趣的是，這段回覆出現在《ESPN》報導之後。該報導指出，球隊內部多名消息人士認為，老闆杜蒙（Patrick Dumont）及球團正積極探索戴維斯的交易市場，與庫班的說法顯然不一致。

除了交易戴維斯的傳聞外，庫班近期也談到自己在出售球隊後，失去實際掌控權。

庫班在《Run Your Race》節目中透露，他原以為出售後仍能持續負責球隊營運，「我以為賣掉球隊後，我還能繼續管理球隊。但聯盟不讓我把那份文件放進買賣合約，我也不想簽僱傭合約。於是我只能順其自然，看事情怎麼發展。」

「我並不是完全停止，夏季聯盟我也在，還是去所有比賽，但我不認為那情況是理想的。」庫班補充道。

庫班曾在2000年買下獨行俠，但於2023年以約35億美元，出售大部分持股給艾德森（Adelson）家族，目前僅保有少數股份並擔任杜蒙的顧問角色，最終決策仍由杜蒙做出。

值得一提的是，在哈里森遭解雇後，庫班近期再度於球團內「浮出檯面」，據《ESPN》Tim MacMahon報導，庫班過去幾個月一直在試圖影響球團方向，甚至被形容為「嘗試政變」。

儘管杜蒙與庫班並未出現對立態勢，但庫班對哈里森建隊策略的批判，使他在內部的影響力加強。有消息指出，庫班力推前爵士高層、現任活塞高層的林賽 （Dennis Lindsey） 接任球隊經理。

對此，球團人士也直言， 「他是顧問，不是決策者，但他坐在會議桌上。」