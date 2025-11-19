快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

NBA／湖人艾頓連3戰20+10 上一次和詹皇空接還在「念8年級」

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人中鋒艾頓灌籃。 路透
湖人中鋒艾頓灌籃。 路透

湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）今天又拿到20分10籃板，賽後他談到生涯首次與詹姆斯（LeBron James）合作，笑稱今天是他生涯第2次與詹皇完成空中接力。

艾頓連3場至少20分10籃板，展現禁區統治力，幫助湖人以140：126輕取爵士隊，目前11勝4敗，位居西區第4。

艾頓賽後笑談與詹皇打球的心得，「我跟他分享一個有趣的事實，他剛剛傳給我一次空接，我就跟他說，『這是你傳給我的第二次空接。第一次是我8年級時，在你的訓練營裡接到的。』」

今年艾頓27歲，因此他與詹皇第一次空接大概是14年前的事，當時詹皇約26歲。艾頓也稱讚詹姆斯，「根本看不出打了23個賽季，這傢伙簡直是一台機器。」

湖人 Deandre Ayton LeBron James
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

NBA／詹姆斯破紀錄之戰助攻連發 湖人狂轟140分大勝爵士

缺席開季前14場比賽，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天總算迎接生涯第23個NBA賽季，這場...

NBA／唐西奇不想和里夫斯「做朋友」 盛讚詹皇初登場表現棒

詹姆斯（LeBron James）今天迎來生涯第23個賽季初登場，隊友唐西奇（Luka Doncic）狂砍37分歡迎他回歸，賽後他和里夫斯（Austin Reaves）出現一個有趣互動。 唐西奇

NBA／湖人艾頓連3戰20+10 上一次和詹皇空接還在「念8年級」

湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）今天又拿到20分10籃板，賽後他談到生涯首次與詹姆斯（LeBron James）合作，笑稱今天是他生涯第2次與詹皇完成空中接力。 艾頓連3場至少20分1

NBA／楊瀚森9分5籃板寫生涯新高 拓荒者不敵太陽吞3連敗

太陽隊前一場比賽遭到老鷹隊中斷5連勝，今天作客拓荒者隊主場重整旗鼓，團隊6人得分上雙得多點開花攻勢，下半場拉開差距，最終...

NBA／40歲詹姆斯新賽季首秀繳雙十 再寫一票紀錄

湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天迎接生涯第23個賽季的處女秀，面對爵士隊攻下11分、12助攻，助隊...

NBA／真是瘋狗？貝佛利遭逮原因曝 竟企圖殺害親妹妹

前NBA球員「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）先前因攻擊重罪遭逮，如今更多案件細節曝光，貝佛利遭指控毆打自己的妹妹，更出現企圖謀殺等行為。 根據《TMZ Sports》報導，貝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。