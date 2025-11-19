NBA／湖人艾頓連3戰20+10 上一次和詹皇空接還在「念8年級」
湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）今天又拿到20分10籃板，賽後他談到生涯首次與詹姆斯（LeBron James）合作，笑稱今天是他生涯第2次與詹皇完成空中接力。
艾頓連3場至少20分10籃板，展現禁區統治力，幫助湖人以140：126輕取爵士隊，目前11勝4敗，位居西區第4。
艾頓賽後笑談與詹皇打球的心得，「我跟他分享一個有趣的事實，他剛剛傳給我一次空接，我就跟他說，『這是你傳給我的第二次空接。第一次是我8年級時，在你的訓練營裡接到的。』」
今年艾頓27歲，因此他與詹皇第一次空接大概是14年前的事，當時詹皇約26歲。艾頓也稱讚詹姆斯，「根本看不出打了23個賽季，這傢伙簡直是一台機器。」
