NBA／唐西奇不想和里夫斯「做朋友」 盛讚詹皇初登場表現棒

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(左)、里夫斯(中)、唐西奇(右)。 路透
詹姆斯(左)、里夫斯(中)、唐西奇(右)。 路透

詹姆斯（LeBron James）今天迎來生涯第23個賽季初登場，隊友唐西奇（Luka Doncic）狂砍37分歡迎他回歸，賽後他和里夫斯（Austin Reaves）出現一個有趣互動。

唐西奇今天16罰，攻下37分，里夫斯也有12罰，拿下26分；詹姆斯則是樂意分享球權，上場30分鐘只出手7次，得到11分12助攻。

唐西奇賽後受訪時，里夫斯亂入拍唐西奇的右肩說：「幹得好朋友！」唐西奇則擺臉色，開玩笑地說：「他想和我當朋友，但我不要。」

談到詹姆斯的歸隊，唐西奇盛讚，「以第一次上場來說，他表現得超棒，他會越打越有節奏，之後一定能給我們很大的幫助。」

LeBron James Luka Doncic 里夫斯 湖人
NBA／唐西奇不想和里夫斯「做朋友」 盛讚詹皇初登場表現棒

