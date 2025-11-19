NBA／楊瀚森9分5籃板寫生涯新高 拓荒者不敵太陽吞3連敗

太陽隊前一場比賽遭到老鷹隊中斷5連勝，今天作客拓荒者隊主場重整旗鼓，團隊6人得分上雙得多點開花攻勢，下半場拉開差距，最終以127：110賞給拓荒者3連敗，拓荒者中鋒楊瀚森拿下9分、5籃板、3助攻皆創下生涯新高。

太陽休賽季歷經陣容重組後又遭遇傷病打擊，導致格林（Jalen Green）、艾倫（Grayson Allen）都無法出賽，仍在過去9場比賽拿下7勝，球隊一哥布克（Devin Booker）持續穩定供輸，團隊戰力補上缺口更是關鍵。

太陽今天6名球員得分雙位數，布克雖然僅攻下19分，但替補球員攻下63分，格里斯佩（Collin Gillespie）就投進4記三分球、拿下19分，伊戈達羅（Oso Ighodaro）也有14分，兩人幫助太陽在第三節打出單節36：21的攻勢奠定勝基。

拓荒者夏普（Shaedon Sharpe）、阿夫迪賈（Deni Avdija）分別有29分與19分進帳，但在防守端無法限制對手的情況下，第四節提早棄械投降。

日前一度被下放發展聯盟的拓荒者中國大陸中鋒楊瀚森，昨天被召回後，今天迎接重返NBA首秀，並在第四節最後9分多鐘替補上陣，立刻賞給太陽理查茲（Nick Richards）一記火鍋，隨後又在隊友助攻下得分，還送出兩次助攻給西索科（Sidy Cissoko）得分，最終留下9分、5籃板、3助攻和1阻攻數據，前三樣數據都創下個人生涯新高。