NBA／40歲詹姆斯新賽季首秀繳雙十 再寫一票紀錄
湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天迎接生涯第23個賽季的處女秀，面對爵士隊攻下11分、12助攻，助隊寫下140：125勝利，同時為個人紀錄再添璀璨一頁。
2023年登基聯盟史上「得分王」的詹姆斯，今天再締造一項史上第一紀錄，他以出賽23個賽季超越「飛人」卡特（Vince Carter），獨居史上最多。這場比賽是他生涯第1563場比賽的第1561場先發，離前綠衫軍名將「酋長」派瑞許（Robert Parish）保持的史上最多例行賽出賽場數只差48場，本季有機會將這項紀錄再納入麾下。
詹姆斯原本1855場例行賽和季後賽出賽就是聯盟紀錄，領先第二位的「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）58場，第23個賽季每場出賽都將繼續推高個人障礙。
得分榜高居首位的詹姆斯，助攻榜目前排名史上第4，今天再傳出12助攻，再495次就能追平史上第3名基德（Jason Kidd）的12091次；今天他三分球3投2中，生涯累積三分球進球2561球，以1球之差超越溜馬隊傳奇射手米勒（Reggie Miller），獨居史上第6。
