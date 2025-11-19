快訊

NBA／詹姆斯破紀錄之戰助攻連發 湖人狂轟140分大勝爵士

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹姆斯本季初登板攻下11分、12籃板。 路透
詹姆斯本季初登板攻下11分、12籃板。 路透

缺席開季前14場比賽，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天總算迎接生涯第23個NBA賽季，這場破紀錄之戰先發上場30分鐘，貢獻11分、12籃板，下半場的助攻連發幫助湖人拉開領先，加上目前聯盟得分王唐西奇（Luka Doncic）再飆37分，聯手助隊以本季新高的140：125收下主場勝利。

40歲的詹姆斯開季受坐骨神經痛所苦，直到今天才迎接新賽季第一戰；原本詹姆斯和退役的「飛人」卡特（Vince Carter）以22個賽季並列史上最多，今天上場讓他以23個賽季改寫聯盟紀錄。

詹姆斯首節沒太多表現，湖人也以27：37落後爵士，第二節詹姆斯外線開張，唐西奇也有發揮，湖人單節灌進40分，半場打完將差距縮小到67：71。

里夫斯（Austin Reaves）第三節和唐西奇接連得分讓湖人咬住比數，91：91時湖人更打出13：2的節末攻勢，且最後12分包含兩記三分彈和2次「3分打」，從開節4分落後到反以104：93領先。

第四節詹姆斯連傳6次助攻，讓湖人優勢持續擴大，6分39秒時湖人以124：105領先詹姆斯就被換下場；3分33秒時唐西奇和里夫斯也下場休息，當時湖人領先已超過20分。

比賽尾聲還有亮點，詹姆斯兒子布朗尼（Bronny James）投進28呎的大號三分彈，讓場下的詹姆斯都起身比起慶祝動作。

最終湖人轟下本季新高140分，唐西奇37分、10助攻、5籃板、4抄截，里夫斯26分，艾頓（Deandre Ayton）也有20分、14籃板貢獻；爵士先發五人得分都達兩位數，喬治（Keyonte George）33分最高，馬卡南（Lauri Markkanen）31分。

Bronny James LeBron James Luka Doncic Vince Carter Lauri Markkanen
