NBA／巴特勒說「不會再傳給你」 勇士希爾德：不要那樣

勇士隊面對沒有班切羅（Paolo Banchero）的魔術隊，仍以113：121輸球，比賽中巴特勒（Jimmy Butler）對希爾德（Buddy Hield）說，「我不會再把球傳給你。」引發球迷熱議。

巴特勒與希爾德是歡喜冤家，首節尾聲巴特勒傳給希爾德時，因跑位溝通沒做好發生失誤。巴特勒後來對希爾德說：「我不會再把球傳給你。」希爾德則回：「不要這樣子。」

勇士擁有不錯的板凳深度，但今天板凳分數以22：35遭魔術輾壓，魔術替補後衛布萊克（Anthony Black）13投8中砍進21分，是獲勝最大功臣。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）仍對陣容深度保持樂觀，「我們是一支好球隊，有深度、態度很棒，球員彼此連結，化學反應也很好。」柯爾補充說，「布萊克是非常棒的年輕人，很有侵略性，防守也不錯，敢衝籃下拿分。」

勇士目前9勝7敗位居西區第8，明天將背靠背戰熱火隊，這是客場6連戰最終場。當家球星柯瑞（Steph Curry）賽後透露上一戰對馬刺隊扭到右腳踝，今天上半場又扭到。明天對熱火的比賽出賽機率不樂觀。