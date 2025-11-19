NBA／真是瘋狗？貝佛利遭逮原因曝 竟企圖殺害親妹妹
前NBA球員「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）先前因攻擊重罪遭逮，如今更多案件細節曝光，貝佛利遭指控毆打自己的妹妹，更出現企圖謀殺等行為。
根據《TMZ Sports》報導，貝佛利的妹妹因未經允許離家，與貝佛利發生爭執，過程中貝佛利曾掐住妹妹的脖子，使其在20到30秒內難以呼吸，並將她拖至房間，用拳頭揮擊她的左眼。警方表示，在貝佛利妹妹的脖子上看到痕跡，眼睛也出現瘀點。
不過依據《TMZ Sports》最新報導，貝佛利的法律團隊出面反駁了相關指控，律師霍林斯（Letitia Quinones-Hollins）說︰「貝佛利當天並沒有那些行為，他不是個暴力的人。」這位前NBA球員過往以火爆鬥志聞名，但此次涉入暴力事件恐重挫形象。
