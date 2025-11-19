快訊

台積電洩密案涉美方、輝達利益？ 前工程師曝多方關係：恐很棘手

日中僵持！親信爆料日相高市早苗「私下認了1事」 幕僚自責準備不周

「老人住在自宅熟悉的家」其實很危險！專家籲及早做晚年居所規劃

NBA／真是瘋狗？貝佛利遭逮原因曝 竟企圖殺害親妹妹

聯合新聞網／ 綜合報導
前NBA球員貝佛利。 美聯社
前NBA球員貝佛利。 美聯社

前NBA球員「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）先前因攻擊重罪遭逮，如今更多案件細節曝光，貝佛利遭指控毆打自己的妹妹，更出現企圖謀殺等行為。

根據《TMZ Sports》報導，貝佛利的妹妹因未經允許離家，與貝佛利發生爭執，過程中貝佛利曾掐住妹妹的脖子，使其在20到30秒內難以呼吸，並將她拖至房間，用拳頭揮擊她的左眼。警方表示，在貝佛利妹妹的脖子上看到痕跡，眼睛也出現瘀點。

不過依據《TMZ Sports》最新報導，貝佛利的法律團隊出面反駁了相關指控，律師霍林斯（Letitia Quinones-Hollins）說︰「貝佛利當天並沒有那些行為，他不是個暴力的人。」這位前NBA球員過往以火爆鬥志聞名，但此次涉入暴力事件恐重挫形象。

貝佛利
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

NBA／詹姆斯破紀錄之戰助攻連發 湖人狂轟140分大勝爵士

缺席開季前14場比賽，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天總算迎接生涯第23個NBA賽季，這場...

NBA／柯瑞飆34分得分榜超越卡特 勇士卻輸魔術斷4連勝

上次面對魔術隊狂轟56分，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天再戰魔術又有34分演出，生涯得分超越名人堂...

NBA／40歲詹姆斯新賽季首秀 再寫一票紀錄

湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天迎接生涯第23個賽季的處女秀，面對爵士隊攻下11分、12助攻，助隊...

NBA／真是瘋狗？貝佛利遭逮原因曝 竟企圖殺害親妹妹

前NBA球員「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）先前因攻擊重罪遭逮，如今更多案件細節曝光，貝佛利遭指控毆打自己的妹妹，更出現企圖謀殺等行為。 根據《TMZ Sports》報導，貝

NBA／巴特勒說「不會再傳給你」 勇士希爾德：不要那樣

勇士隊面對沒有班切羅（Paolo Banchero）的魔術隊，仍以113：121輸球，比賽中巴特勒（Jimmy Butler）對希爾德（Buddy Hield）說，「我不會再把球傳給你。」引發球迷熱議

NBA／快節奏導致球員容易受傷？勇士教頭點出擔憂

金州勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）表示，他非常擔憂NBA近年快速的比賽節奏，加上緊湊的賽程安排，可能導致越來越多球員受傷。 過去兩天，公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Ant

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。