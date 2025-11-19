NBA／快節奏導致球員容易受傷？勇士教頭點出擔憂

金州勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）表示，他非常擔憂NBA近年快速的比賽節奏，加上緊湊的賽程安排，可能導致越來越多球員受傷。

過去兩天，公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）出現腹股溝拉傷，馬刺隊也宣布溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與卡瑟爾（Stephon Castle）將因傷缺陣。此外包含戴維斯（Anthony Davis）和莫蘭特（Ja Morant）在內，聯盟中還有多位球員因小腿拉傷無法出賽。

根據ESPN，NBA本季平均節奏是自1988-89賽季以來最快，球員場均合計跑動34.3英里、平均速度時速4.43英里，都創下自2013-14球員追蹤數據啟用以來新高。柯爾說：「每支球隊都想在攻防轉換中跑得比對手快，比賽節奏自然會加快，且因為每個人都會投三分，進一步加大了跑動範圍。」柯爾認為跑得更快更遠對於球員並不容易。

柯爾一直以來都呼籲NBA將例行賽從82場減少為72場，他相信更多的休息或訓練時間，能為聯盟帶來正面效益。他說：「在一趟客場之旅時，球隊時常連一次練球機會都沒有，就是連續不斷的比賽，這對選手來說並不好。」