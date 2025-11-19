NBA／雙老再戰2028奧運？詹皇、柯瑞給出答案

2028洛杉磯奧運美國男籃將力拼6連霸，NBA傳奇球星詹姆斯（LeBron James）與柯瑞（Stephen Curry）是否再次參戰也備受關注，不過詹姆斯在Podcast節目中表示，自己並不打算參賽。

詹姆斯在自己所主持的節目《Mind the Game》中，與勇士隊球星柯瑞聊到下屆奧運，詹姆斯明確表示：「我會在家裡看比賽。」當2028年奧運舉行時，詹姆斯將滿43歲，柯瑞則剛滿40歲。儘管柯瑞不像詹姆斯直接拒絕，但他也承認，自己出戰的可能性相當低。

柯瑞說：「我不會說絕不，不過我非常懷疑到那時（2028年），自己能否持續為球隊發揮影響力。」柯瑞在2024首度出征奧運，並在冠軍賽繳出優異表現，幫助美國獲得金牌。詹姆斯則四度參加奧運，在2004年拿下銅牌，並於2008、2012及2024奪得金牌。