NBA／活塞巨獸杜倫生日關鍵6罰建功 驚險獵老鷹收11連勝

活塞隊昨天擊敗溜馬隊後拉出一波10連勝，今天進行背靠背賽事作客老鷹隊主場，在球隊一哥康寧漢（Cade Cunningham）歸隊領軍下，整場比賽一路壓制老鷹，儘管第四節一度被追到1分差，但關鍵時刻靠著過22歲生日的杜倫（Jalen Duren）連續6罰俱中，最終活塞就以120：112將連勝延續到11場。

身為東區近期狀態最火熱的球隊，活塞近期雖然主力群遭遇傷病打擊，包括前4大得分手康寧漢、杜倫、哈里斯（Tobias Harris）、湯普森（Ausar Thompson）相繼受傷，但絲毫無法動搖球隊的連勝狀態。

杜倫昨天歸隊並轟下31分幫助活塞拉出10連勝後，今天球隊一哥康寧漢也復出，為連續兩天出賽的活塞注入強心針，而前一次出賽轟下46分、12籃板、11助攻的康寧漢，再度繳出25分、10助攻、6籃板的全能成績單，幫助活塞上半場一路領先。

此外，今年打出禁區巨獸表現的杜倫，今天適逢22歲生日，他也延續昨天的好手感，全場12次出手命中8球拿下24分，包括11罰8中，且有6次罰球命中集中在比賽最後26秒老鷹追分階段，讓第四節兩度將比分追到僅剩2分以內差距的老鷹，最終仍是無法扭轉戰局，活塞也在兩人領軍下以8分差距收下11連勝，並以13勝2敗繼續穩居東區龍頭。

老鷹今天3人得分20分以上，強森（Jalen Johnson）25分、9助攻，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）24分，歐康古（Onyeka Okongwu）更是連續4場得分突破20分，創下個人生涯最佳紀錄，仍中斷5連勝。