NBA／柯瑞飆34分超越卡特 勇士卻輸魔術斷4連勝
上次面對魔術隊狂轟56分，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天再戰魔術又有34分演出，生涯得分超越名人堂成員卡特（Vince Carter），成為史上第22名，但紀錄夜反撲失利，勇士以113：121中斷連勝。
柯瑞賽前累積生涯得分25715分，只落後卡特13分；他首節攻下9分，包括最後9秒被換上場投進33呎的「logo shot」，單節得分就追平前一場個人分數，助隊以32：36緊咬比分。
第二節巴特勒（Jimmy Butler III）連進兩球幫助勇士追平比分，但魔術回敬一波23：9攻勢要回領先，柯瑞雖有連進3顆三分彈演出、單節攻下13分，勇士半場打完仍以60：67落後。
上半場攻下22分的柯瑞，得分榜已超越卡特；下半場他再攻下12分，但勇士失誤過多，儘管巴特勒第四節兩度助隊縮小差距到5分差，魔術仍守住優勢，在班凱羅（Paolo Banchero）因傷缺陣下守護主場。
柯瑞今天三分球15投7中攻下全場最高34分，生涯累積得分達25749分，下一步將朝前「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）的26071分邁進。
巴特勒今天也有33分演出，格林（Draymond Green）12分，三名球星也是勇士今天唯三得分兩位數的球員。
魔術6人得分兩位數，貝恩（Desmond Bane）23分最高，板凳出賽的布萊克（Anthony Black）21分。
