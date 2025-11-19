快訊

日圓貶夠了？美銀調查：1/3受訪者賭日圓成「2026最佳報酬貨幣」

楊宗緯摔傷返台當社區主委惹議！住戶怒轟「惡鄰行徑」全曝光

特教缺口／準公幼制度卡特教資源 疑似生錯過早療黃金期

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／柯瑞飆34分超越卡特 勇士卻輸魔術斷4連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞今天攻下34分後，生涯得分超越名人堂成員卡特成為史上第22名。 美聯社
柯瑞今天攻下34分後，生涯得分超越名人堂成員卡特成為史上第22名。 美聯社

上次面對魔術隊狂轟56分，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天再戰魔術又有34分演出，生涯得分超越名人堂成員卡特（Vince Carter），成為史上第22名，但紀錄夜反撲失利，勇士以113：121中斷連勝。

柯瑞賽前累積生涯得分25715分，只落後卡特13分；他首節攻下9分，包括最後9秒被換上場投進33呎的「logo shot」，單節得分就追平前一場個人分數，助隊以32：36緊咬比分。

第二節巴特勒（Jimmy Butler III）連進兩球幫助勇士追平比分，但魔術回敬一波23：9攻勢要回領先，柯瑞雖有連進3顆三分彈演出、單節攻下13分，勇士半場打完仍以60：67落後。

上半場攻下22分的柯瑞，得分榜已超越卡特；下半場他再攻下12分，但勇士失誤過多，儘管巴特勒第四節兩度助隊縮小差距到5分差，魔術仍守住優勢，在班凱羅（Paolo Banchero）因傷缺陣下守護主場。

柯瑞今天三分球15投7中攻下全場最高34分，生涯累積得分達25749分，下一步將朝前「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）的26071分邁進。

巴特勒今天也有33分演出，格林（Draymond Green）12分，三名球星也是勇士今天唯三得分兩位數的球員。

魔術6人得分兩位數，貝恩（Desmond Bane）23分最高，板凳出賽的布萊克（Anthony Black）21分。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

NBA／柯瑞僅拿9分 勇士仍轟24記三分彈射垮鵜鶘

NBA／柯瑞上身！穆迪首節轟進7記三分彈 離K湯紀錄還差兩球

NBA／柯爾秀『禪師哲學』精妙譬喻 柯瑞變身『主唱』兩戰轟95分

NBA／比肩喬丹連兩戰破45分！ 37歲柯瑞狂寫多項歷史紀錄

相關新聞

NBA／柯瑞飆34分超越卡特 勇士卻輸魔術斷4連勝

上次面對魔術隊狂轟56分，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天再戰魔術又有34分演出，生涯得分超越名人堂...

NBA／活塞巨獸杜倫生日關鍵6罰建功 驚險獵老鷹收11連勝

活塞隊昨天擊敗溜馬隊後拉出一波10連勝，今天進行背靠背賽事作客老鷹隊主場，在球隊一哥康寧漢（Cade Cunningha...

NBA／不只溫班亞瑪受傷 馬刺去年新人王將缺陣2-3週

馬刺隊在當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）受傷後，再度傳出噩耗，陣中後衛卡瑟爾（Stephon Castle）因左側髖屈肌拉傷將缺陣2到3週，意味著馬刺將缺少兩位當選年度最佳新秀的

NBA／字母哥拉傷預計休2周 公鹿教練稱「好消息」

公鹿隊當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）昨天碰騎士隊的第二節因左腹股溝拉傷退場，...

NBA／裁判報告打臉裁判！ 哈登被犯規未響哨錯失逆轉機會

昨天快艇與76人隊的比賽，「大鬍子」哈登（James Harden）最後時刻出手三分球疑似被格萊姆斯（Quentin Grimes）犯規，但裁判沒有響哨，快艇最終以108：110輸球。今天裁判報告出爐

NBA／不飆裁判開季零技術犯規 約柯奇透露情緒更穩定關鍵

向來習慣在場上對裁判「碎碎念」的金塊MVP中鋒約柯奇（Nikola Jokic），今年賽季卻是呈現全新樣貌，情緒顯得更加沉著穩重，幾乎很少看到他與裁判激烈爭論，開季至今13場比賽甚至還沒收到一次技術犯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。