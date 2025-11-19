NBA／字母哥拉傷預計休2周 公鹿教練稱「好消息」

公鹿隊當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）昨天碰騎士隊的第二節因左腹股溝拉傷退場，預計缺席1到2周，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）稱這次傷勢算「好消息」，因為傷勢狀況不至於太嚴重。

安戴托昆波昨天第二節剩下3分03秒時時離場，中場休息時確定不會回歸。瑞佛斯昨天提到，第一節就發現「字母哥」有異狀；今天上podcast時他提到，不確定安戴托昆的拉傷等級，但不會太嚴重，「所以這對我們是好消息。但還是可能有兩周時間他沒辦法上場，我們會繼續觀察，希望能短一點，但很可能是在這範圍中。」

安戴托昆波今年打出生涯最佳開季表現之一，前12場比賽以6成3命中率繳出場均32.6分、11.3籃板和7.1助攻，如今至少缺席1周，考驗公鹿戰績。公鹿目前8勝7敗，本季在安戴托昆波缺陣的2戰勝負各半。