NBA／不只溫班亞瑪受傷 馬刺去年新人王將缺陣2-3週

馬刺隊在當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）受傷後，再度傳出噩耗，陣中後衛卡瑟爾（Stephon Castle）因左側髖屈肌拉傷將缺陣2到3週，意味著馬刺將缺少兩位當選年度最佳新秀的球員。

卡瑟爾先前在馬刺擊敗國王的比賽中提前退場，經核磁共振檢查（MRI）後，確定將休息2至3週，這也是馬刺繼溫班亞瑪因左小腿拉傷將缺陣數週後，再次傳出傷情。馬刺隊目前戰績9勝4敗名列西區第五，包括隊史最佳的5勝0敗開季成績。

溫班亞瑪（右）因左小腿拉傷無法出賽。 美聯社

卡瑟爾今年21歲，本季場均貢獻17.3分、5.8籃板、7.5助攻，並在去年勇奪年度新人王，他與溫班亞瑪的缺陣將對馬刺帶來不少影響。