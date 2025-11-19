快訊

日圓貶夠了？美銀調查：1/3受訪者賭日圓成「2026最佳報酬貨幣」

楊宗緯摔傷返台當社區主委惹議！住戶怒轟「惡鄰行徑」全曝光

特教缺口／準公幼制度卡特教資源 疑似生錯過早療黃金期

NBA／不只溫班亞瑪受傷 馬刺去年新人王將缺陣2-3週

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺後衛卡瑟爾（左）將缺陣2至3週。 路透社
馬刺後衛卡瑟爾（左）將缺陣2至3週。 路透社

馬刺隊在當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）受傷後，再度傳出噩耗，陣中後衛卡瑟爾（Stephon Castle）因左側髖屈肌拉傷將缺陣2到3週，意味著馬刺將缺少兩位當選年度最佳新秀的球員。

卡瑟爾先前在馬刺擊敗國王的比賽中提前退場，經核磁共振檢查（MRI）後，確定將休息2至3週，這也是馬刺繼溫班亞瑪因左小腿拉傷將缺陣數週後，再次傳出傷情。馬刺隊目前戰績9勝4敗名列西區第五，包括隊史最佳的5勝0敗開季成績。

溫班亞瑪（右）因左小腿拉傷無法出賽。 美聯社
溫班亞瑪（右）因左小腿拉傷無法出賽。 美聯社

卡瑟爾今年21歲，本季場均貢獻17.3分、5.8籃板、7.5助攻，並在去年勇奪年度新人王，他與溫班亞瑪的缺陣將對馬刺帶來不少影響。

NBA／不只溫班亞瑪受傷 馬刺去年新人王將缺陣2-3週

