NBA／裁判報告打臉裁判！ 哈登被犯規未響哨錯失逆轉機會

昨天快艇與76人隊的比賽，「大鬍子」哈登（James Harden）最後時刻出手三分球疑似被格萊姆斯（Quentin Grimes）犯規，但裁判沒有響哨，快艇最終以108：110輸球。今天裁判報告出爐，那球確實是犯規，哈登本該獲得3次罰球機會。

昨天賽後主裁判布雷爾（Curtis Blair）表示，比賽進行當下，裁判判定葛萊姆斯對哈登的三分出手是合法防守。

不過今天裁判報告打臉，內容提到，格萊姆斯碰到哈登的左臂，影響他的跳投出手。另外還有2次漏判，分別是76人中鋒佐蒙德（Andre Drummond）的防守三秒違例，以及祖巴茲（Ivica Zubac）的防守三秒違例。

Expect to see this non-call on the Last 2-Minute Report for Clippers-Sixers.



Quentin Grimes clearly fouls James Harden on his go-ahead 3-pointer and the officials swallow their whistles. pic.twitter.com/5G32T6jap3 — Tomer Azarly (@TomerAzarly) 2025年11月18日