NBA／不飆裁判開季零技術犯規 約柯奇透露情緒更穩定關鍵因素

聯合新聞網／ 綜合外電報導
約柯奇本季冷靜面對裁判，情緒更加穩定。 路透社
向來習慣在場上對裁判「碎碎念」的金塊MVP中鋒約柯奇（Nikola Jokic），今年賽季卻是呈現全新樣貌，情緒顯得更加沉著穩重，幾乎很少看到他與裁判激烈爭論，開季至今13場比賽甚至還沒收到一次技術犯規

約柯奇生涯11個賽季累積758場的出賽，一共累積了46次技術犯規，其中9次遭驅逐出場，但對比過去，本季的他幾乎判若兩人。

談到自己情緒上的改變時，約柯奇坦言：「我在場上感覺舒服多了，完全不會去想裁判的事，這感覺很棒。」

約柯奇所呈現的這份平靜並非偶然，其實可追溯到10月初。當時金塊在訓練營進行隊內對抗賽，約柯奇特別與NBA裁判進行長時間交流，從禁區身體對抗、歐洲步、軸心腳到腳步判定等規則都深入討論。這場面談讓他釐清不少灰色地帶，減少賽季開始後出現爭議與誤會的機會。

「那是一個完美的時機點讓我可以跟裁判把事情好好講清楚，」約柯奇說。「我不需要對他們大吼，他們也不需要和我爭吵。等球季正式開始後，我覺得那次溝通真的讓我能夠更專注在比賽本身。」

心態變得平穩，約柯奇在場上表現依舊強大，至今場均拿下29.2分13.4籃板11.1助攻，12場比賽完成雙十，更累積多達8次大三元，維持爭奪年度MVP的頂尖水準。

