NBA／憂詹姆斯回歸壓縮里夫斯空間？歐尼爾抱不平：要被迫「站角落拆彈」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯(中)即將回歸，聯手唐西奇和里夫斯繼續帶領湖人上行。圖截自X
就在紫金湖人軍團準備歡喜迎接從坐骨神經痛傷勢回歸的詹姆斯（LeBron James）之際，名人堂傳奇球星也是知名球評的歐尼爾（Shaquille O'Neal）卻是為開季以來表現優異的後衛里夫斯（Austin Reaves）其角色定位和前景感到憂慮，認為他很可能會受到最大影響。

「我真的有點替Austin感到不捨。他看起來打得很好、表現也很棒，但只要詹皇一回來，他又會被迫回去站在角落等拆彈了。」歐尼爾在節目中語帶同情地表示。

在詹姆斯缺陣期間，27歲的里夫斯儼然成為湖人另一個重要支柱，不僅扛起大量持球與組織任務，近幾場比賽更繳出接近場均28分、8助攻的火熱表現，聯手唐西奇（Luka Doncic）帶領湖人打出10勝4敗的亮眼戰績，穩住西區前段班席次。

隨著詹姆斯即將回到先發陣容，他和唐西奇還有里夫斯一起並肩作戰，湖人將同時擁有3名高度需要球權的球員，這也讓外界質疑里夫斯的球權與使用率可能面臨被壓縮的壓力。

歐尼爾甚至用「街頭暗黑」的概念來作出淺顯易懂的比喻。「他當然能打，但當大哥一回來，一切都會回到原位。我打個比方，老大在坐牢時，你可以掌控一切；但他一回家......，嗯，你們懂我說的意思嗎？」

從數據來看，里夫斯在詹姆斯身旁的表現，其實比外界想像得更穩定。根據統計，里夫斯在與詹姆斯同場出戰的217場比賽中，場均14.0分、4.2助攻、3.7籃板；而在沒有他出賽的63場比賽裡，里夫斯的數據則是稍微提升至場均16.0分、4.4助攻、4.2籃板。

雖然持球比重與進攻使用率確實在沒有詹皇時明顯增加，但數據也證明，當湖人陣容完整時，里夫斯從未被迫變成場上的「旁觀者」，依然能維持穩定的輪替價值與重要角色。

