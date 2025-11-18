NBA／勇士小球先發名單趨於穩定？柯爾暗示穆迪將鎖定一席

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
穆迪(左)和新秀理查德(右2)近期都被排進先發。 路透社
金州勇士本季多次調整先發陣容，主帥柯爾（Steve Kerr）甚至不時將前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在先發與替補間輪替。不過近期情勢似乎逐漸明朗，穆迪（Moses Moody）與二輪新秀理查德（Will Richard）已經連續3戰被排進先發，柯爾也在面對馬刺與鵜鶘的比賽中維持同一套小球五人組。

近日柯爾在《Willard & Dibs》節目中更是罕見鬆口，透露穆迪的位置極可能被固定下來。他表示：「我不會說一切完全定案，因為球季什麼都有可能發生，但我看不出有讓穆迪離開先發陣容的理由。」

勇士是在上週對馬刺一戰，首次祭出由柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）、穆迪與理查德組成的先發陣容。勇士在客場以125比120取勝。

隨後兩場比賽，柯爾延續同樣的先發陣容，包含又一次險勝馬刺在內，以及18分之差輕取鵜鶘。在歷經先前7戰5敗的低迷之後，勇士在客場打出一波3連勝。

穆迪本季至今在13場比賽中有5場擔任先發，場均可攻下13.2分2.8籃板1.5助攻，三分球命中率達到45.3%，寫下生涯新高。而理查德則在13場比賽中有4場先發，場均獲得9.4分2.5籃板，同樣獲得教練團的高度信任。

在連續贏球的驗證之下，勇士現行的先發小球組合似乎找到了節奏，穆迪看起來也有很高機會固定先發上陣；至於後續勇士是否仍會調整陣容，將視球隊健康狀況與對戰需求而定。

