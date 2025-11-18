NBA／板凳得分66：9 金塊穆雷：公牛替補帶來重傷害

儘管昨天才在2度延長中不敵爵士隊，但公牛隊今天作客金塊隊主場的賽事打出精彩一戰，靠著先發與替補球員6人得分上雙，其中板凳得分66：9的巨大優勢，最終以3分差距險勝金塊，終止近期5連敗，賽後金塊穆雷（Jamal Murray）直言，公牛板凳今天帶來比先發更大的威脅性。

今年戰績一度衝上東區龍頭的公牛，儘管近期苦吞5連敗，但今天與強敵金塊之戰展現他們有與強隊一戰的實力，尤其在上半場先發陷入苦戰的情況下，第三節靠著板凳球員打出單節40：29的攻勢，末節再由先發球員收尾，順利擋下雙星穆雷、約柯奇（Nikola Jokic）攜手攻下70分的金塊。

談到公牛今天的表現，穆雷賽後也對對手讚譽有加，「他們打得相當快速，並且當他們進入狀態時，就會變得難以防守，尤其不只一個人表現出色，打得相當快速又自由奔放，今天板凳對我們造成的傷害比先發更大。」