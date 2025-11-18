聽新聞
NBA／字母哥傷退輸球 公鹿教頭：看起來不太妙
公鹿隊當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天對騎士隊第二節因左腹股溝拉傷退場，公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）賽後表示，已經安排他明天進行MRI檢查。
「看起還不太妙，我可以告訴你們這些，我們明天會知道更多資訊。」瑞佛斯說。
安戴托昆波在第二節離場，不過瑞佛斯透露，「字母哥」第一節就有感覺腹股溝不勢，手多次摀著傷處，第二節腳步明顯一跛一跛，才在比賽還剩3分03秒時提前回到球隊休息室。中場休息時，公鹿就宣布安戴托昆波不會回歸。
瑞佛斯提到，第一節首度發現「字母哥」異狀時曾詢問狀態，安戴托昆波表示沒問題，第二次他也說沒問題，第三次就直接傷退，「就我的看法，這件事更早就發生了。」
安戴托昆波最終只出賽13分鐘，10投6中高效率攻下14分，還有5籃板和4助攻，但球隊在本季首度「背靠背」後的第一戰尾聲進攻當機，第四節只拿18分，以106：118敗給騎士隊。
吞下連敗的公鹿，目前戰績8勝7敗，瑞佛斯透露已經有擬定安戴托昆波缺陣的作戰計劃，儘管對球隊肯定不是好消息，但會找到適合的頂替人選或是可行的措施，「這是我們面臨的挑戰，我們會做好準備。」
