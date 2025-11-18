聽新聞
NBA／葛登完成「萬分里程碑」 下一個接力達標是他！
開季以來維持火燙手感的金塊野獸前鋒葛登（Aaron Gordon），至今場均拿下20.3分，寫下生涯最佳表現。今天面對公牛他又拿下24分，達成生涯10000分里程碑，成為第61位達此成就的現役球員。
以強力灌籃聞名於世的葛登，在魔術時期累積拿到5507分，轉戰金塊之後，儘管進攻選擇、角色定位與過往有所不同，但仍累積4493分，讓他順利突破萬分大關。
現役球員下一位有望達成「萬分里程碑」的將是本季轉戰老鷹的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），他已經累積9995分；英格倫（Brandon Ingram）目前累積9948分，葛登的隊友穆雷（Jamal Murray）累積9900分，葛蘭特（Jerami Grant）累積9666分。
