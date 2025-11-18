NBA／葛登完成「萬分里程碑」 下一個接力達標是他！

開季以來維持火燙手感的金塊野獸前鋒葛登（Aaron Gordon），至今場均拿下20.3分，寫下生涯最佳表現。今天面對公牛他又拿下24分，達成生涯10000分里程碑，成為第61位達此成就的現役球員。

以強力灌籃聞名於世的葛登，在魔術時期累積拿到5507分，轉戰金塊之後，儘管進攻選擇、角色定位與過往有所不同，但仍累積4493分，讓他順利突破萬分大關。

Aaron Gordon's bag is so underrated pic.twitter.com/qHdTyBajAw — Matt Brooks (@MattBrooksNBA) 2025年11月18日

現役球員下一位有望達成「萬分里程碑」的將是本季轉戰老鷹的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），他已經累積9995分；英格倫（Brandon Ingram）目前累積9948分，葛登的隊友穆雷（Jamal Murray）累積9900分，葛蘭特（Jerami Grant）累積9666分。

Nikola Jokić, Jamal Murray & Aaron Gordon tonight:



94 points

39 rebounds

17 assists



The last trio of NBA teammates to reach those numbers in a non-overtime game was the Lakers' Wilt Chamberlain, Jerry West & Happy Hairston on January 24, 1971.



The Nuggets still lost. pic.twitter.com/sO10rUNnXL — OptaSTATS (@OptaSTATS) 2025年11月18日

Mr. Nugget AG aka Mr. 10k Points💪🏽 Congrats👏🏼🎉 pic.twitter.com/0mFRnE72fW — 361Sport_Official (@361sport_global) 2025年11月18日