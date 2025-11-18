快訊

NBA／嚇死！歐尼爾自曝：看到「7億美元」合約才知誰是大谷

聯合新聞網／ 綜合報導
NBA名人堂球星歐尼爾。 美聯社

雖然Shohei Ohtani早已是全球體壇最炙手可熱的名字之一，但NBA名人堂球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）近日在自己的Podcast節目上坦言，其實自己直到看到大谷簽下7億美元（約新台幣218億元）巨約時，才真正知道這位日籍超級球星是誰。

在《The Big Podcast》節目中，主持人勒夫科（Adam Lefkoe）和來賓安德森（Anthony Anderson）都是道奇隊球迷，他們在節目上津津樂道道奇衛冕世界大賽冠軍、大谷翔平在國聯冠軍系列賽6局10K、同場三響砲的表現。

大谷翔平。美聯社

兩人聊了一會兒後，歐尼爾才插話道「你們知道我是什麼時候才知道大谷翔平的嗎？」他提及，其實自己平時很少關注棒球，因此對大谷翔平並不熟悉，「直到7億美元，某天我走進廚房，聽到電視報10年、7億美元，那是誰？我還以為他們報錯了」俠客表示，自己是因為天價合約才知道大谷，再來才看到他的影片。

安德森、勒夫科不斷強調大谷名不虛傳，是貨真價實的超級巨星。即便如此，眾人仍笑稱歐尼爾大概不會因此真正愛上棒球，不過，從商業角度來看，歐尼爾應該能夠明白，能簽下7億美元合約的男人，絕對不簡單。

