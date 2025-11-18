NBA／用大三元寫日記！約柯奇再創驚人數據 直追上古神獸

才和老鷹前鋒強森（Jalen Johnson）一同獲選上周東西區最佳球員的金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic），今天主場面對公牛轟下36分18籃板13助攻，達成生涯第172次大三元，不過金塊最終是以3分之差落敗，無奈中止7連勝。

根據統計，這是約柯奇生涯第48次拿到30分大三元，追平唐西奇（Luka Doncic）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook），3人並列史上第2多，但距離「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的106次還相差甚遠。

Joker did Joker things tonight for Denver!



🃏 36 PTS

🃏 18 REB

🃏 13 AST



He passes Wilt Chamberlain for second-most regular season games with 30+ PTS, 15+ REB & 10+ AST in NBA history, trailing only Oscar Robertson 😤 pic.twitter.com/sKiF5CLyyU — NBA (@NBA) 2025年11月18日

此外，NBA官方則指出，約柯奇生涯已經累積12次至少「30分、15籃板、10助攻」的超級大三元數據，超越張伯倫（Wilt Chamberlain），躍居史上第2多，僅落後羅伯森1次，未來有望超越。

有媒體也統計約柯奇可怕的大三元頻率，他在最近83場出賽中，已經繳出42次大三元，等於打兩場比賽就有一場大三元，以這樣的速度要追上衛斯特布魯克的205次歷史最多紀錄，只是時間早晚的問題。

Nikola Jokić (36 points, 18 rebounds, 13 assists) records his 48th career 30-point triple-double tonight!



He ties Russell Westbrook and Luka Dončić for the second-most 30-point triple doubles in NBA history.



All three trail Oscar Robertson (106). https://t.co/6twQqgXsTX pic.twitter.com/jrEoVVa7D6 — NBA.com/Stats (@nbastats) 2025年11月18日