NBA／現役第6人！康寧漢與Nike續簽6年合約 將推個人簽名鞋
活塞當家球星康寧漢（Cade Cunningham）近日與Nike正式續約！根據他的經紀公司向《ESPN》透露，康寧漢是簽下一份6年代言合約，將會推出生涯首款個人簽名球鞋。康寧漢這款簽名鞋預計會在2026-27年賽季的下半季正式亮相。
康寧漢將成為現役第6位擁有Nike個人簽名球鞋的NBA球星，前面5人分別是詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、莫蘭特（Ja Morant）、布克（Devin Booker）與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。
24歲的康寧漢本季表現全面進化，場均27.5分、9.9助攻與1.4抄截皆創下生涯新高，每場還能抓下5.4籃板，他在上季首度進入明星賽且獲選年度年度最佳第三隊，如今表現更上一層樓。
在康寧漢的帶領之下，活塞開季打出近年最強氣勢，近期更是殺出一波10連勝，寫下球隊自2007-08年賽季以來的最佳連勝表現，目前以12勝2敗高居東區龍頭，放眼全聯盟也是僅次於衛冕軍雷霆。
