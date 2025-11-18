NBA／ESPN節目撤換超級名嘴史密斯 引美媒各種猜測

熟悉NBA的球迷都一定知道ESPN著名球評史密斯(Stephen A Smith)這位人物，他以毒舌評論，與球員、教練、甚至自家球評對槓聞名，於今天美國ESPN發布新聞稿宣布全新「NBA Countdown」節目轉播群陣容，結果在這個節目長達22年的超級名嘴史密斯，並未在新名單內，引起美國媒體各種猜測，甚至有報導說他被「降職」了。

現年57歲史密斯於去年才與ESPN續約，合約從今年7月起算，總計5年1.05億美元，年薪約2000萬美元，在整個美國電視界運動名嘴中，僅次於FOX電視台布雷迪(Tom Brady，年薪3750萬美元)及TNT的巴克利(Charles Barkley，年薪2100萬美元)，排名第三高。

史密斯就是從ESPN「NBA Countdown」這個節目崛起，他從2003年就在這個節目前身「NBA Shootaround」中以球評亮相，於2017年更名現今節目名稱，而史密斯一直在節目中擔任名嘴角色，擔供球迷幽默風趣及犀利的評論。

不過，先前已有報導指稱，ESPN為了讓史密斯打造更具個人品牌形象，讓他進入NFL節目，朝更多元的角色發展，可能因此結束他在「NBA Countdown」的工作，但仍令不少人感到意外。

全新「NBA Countdown」主持群，包括有溫霍斯特（Brian Windhorst）、2023年NBA總冠軍金塊教頭馬龍（Michael Malone）和前球員帕金斯（Kendrick Perkins）擔任球評，安德魯絲（Malika Andrews）則繼續擔任主持人，查拉尼亞（Shams Charania）將做為常駐嘉賓參與節目。

