NBA／「若現在是季後賽他已能上場」！厄文傳復原進度良好
獨行俠明星後衛厄文（Kyrie Irving）朝本季回歸之路又邁進一大步。根據報導，厄文近期復健進度穩定，已開始進行場上投籃與輕量度訓練，目標是在今年賽季重返球場。
報導指出，一位接近厄文的消息人士透露：「如果現在是季後賽，他已經可以上場打球了。」
厄文自今年3月3日對上國王發生左膝受傷之後便一直缺陣，並且在3月底接受手術，目前已過7個月的復健期。近幾個星期他多次被目擊在球隊訓練場地進行輕度訓練及跳投練習，顯示他正在逐步恢復全面性的籃球訓練。
獨行俠至今仍未公布明確的回歸日期，但隨著復健時程逐步明朗，外界普遍認為厄文本季回歸的可能性正在提高。
