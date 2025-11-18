快訊

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

墾丁難玩的原因找到了！他嘆20年只靠「先天資源」 內行揭背後關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／獨行俠在西區已失競爭力 基德坦言仍在努力拼湊陣容

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
獨行俠開除總管後戰績仍持續探底。 美聯社
獨行俠開除總管後戰績仍持續探底。 美聯社

獨行俠隊在今天作客灰狼隊主場的賽事中，全場最多落後33分，最終以24分差距吞下賽季第11敗，且本季對戰西區球隊僅拿下1勝，戰績持續探底，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）直言，球隊在遭遇傷病打擊的情況下，至今仍在努力拼湊陣容。

獨行俠2月將唐西奇（Luka Doncic）送往湖人隊後似乎是愈走愈不順，不僅主控厄文（Kyrie Irving）3月遭遇左膝前十字韌帶撕裂傷賽季報銷，至今歸期未定，本季戴維斯（Anthony Davis）、葛佛（Daniel Gafford）與萊夫利（Dereck Lively II）三名禁區主力又相繼因傷打打停停，讓獨行俠始終未能有固定的輪替陣容。

今天以24分差距不敵灰狼後，獨行俠總教練基德坦言，現在確實遭遇一些陣容安排問題，「傷病只是賽季的一部分，但我們的傷病問題確實嚴重，一些球員缺席了，即使上場的人也受到時間限制。這讓我們的陣容沒有延續性，現在只能努力拼湊陣容，但大家都一直在努力，在全員恢復健康前，這樣的狀況可能會持續下去。」

不過談到今天慘敗，基德直言防守不力才是最大主因，「我們的疲勞加上對手的積極，他們一開始就不斷對我們施壓，面對這樣一支實力堅強的球隊，我們的失誤真的太多了，在防守端更沒有發揮水準。」

今天攻下13分的華盛頓（P.J. Washington）則說：「我們必須保持信念，情況總會好轉，雨不會一直下，對我們來說，必須繼續遵守比賽原則，塑造球隊特質，不能因為一場比賽就動搖，轉機自然會出現。」

獨行俠 灰狼 Anthony Davis Jason Kidd Luka Doncic Kyrie Irving
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

NBA／獨行俠隊開除總經理 傳教頭基德有意轉任管理階層

NBA／湯普森6中0沒得分獨行俠獨居墊底 克里斯提：沒人會來救我們

NBA／狀元佛雷格控衛實驗引爭議 格林舉西蒙斯為例示警獨行俠

狀元是救贖？開季2勝6敗西區坐爐主 獨行俠該認清現實了

相關新聞

NBA／約柯奇36分大三元最後一擊卻失手 遭公牛中斷7連勝

近期苦吞5連敗的公牛隊，今天在作客金塊隊主場的賽事中，儘管第四節一度領先12分遭到金塊雙星穆雷（Jamal Murray...

NBA／詹姆斯加入湖人訓練 「我的肺感覺像是新生兒」

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）回歸倒數，今天他首度加入湖人的5對5訓練，且親口證實將重返球場...

NBA／76人迎接喬治回歸 馬克西飆39分逆轉快艇

76人隊今天迎接喬治（Paul George）回歸，本季處女秀9投2中僅拿9分，不過馬克西（Tyrese Maxey）發...

NBA／保護溫班亞瑪 馬刺當家球星小腿緊繃至少休2周

馬刺隊今年打出亮眼開季成績，但當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因左小腿拉傷，休息兩到三周才會重新評...

NBA／獨行俠在西區已失競爭力 基德坦言仍在努力拼湊陣容

獨行俠隊在今天作客灰狼隊主場的賽事中，全場最多落後33分，最終以24分差距吞下賽季第11敗，且本季對戰西區球隊僅拿下1勝...

NBA／莫蘭特小腿拉傷至少休兩週 4連敗灰熊雪上加霜

近期處於4連敗低潮的曼菲斯灰熊，如今再遭重擊，當家球星莫蘭特（Ja Morant ）因左小腿一級拉傷，至少需休養兩週。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。