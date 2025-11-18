快訊

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

墾丁難玩的原因找到了！他嘆20年只靠「先天資源」 內行揭背後關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／約柯奇36分大三元最後一擊卻失手 遭公牛中斷7連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
約柯奇拿下36分、18籃板、13助攻大三元，但最後一擊失手，金塊被公牛中斷7連勝。 路透
約柯奇拿下36分、18籃板、13助攻大三元，但最後一擊失手，金塊被公牛中斷7連勝。 路透

近期苦吞5連敗的公牛隊，今天在作客金塊隊主場的賽事中，儘管第四節一度領先12分遭到金塊雙星穆雷（Jamal Murray）、約柯奇（Nikola Jokic）領軍逆轉，但關鍵時刻赫爾特（Kevin Huerter）與佛西維奇（Nikola Vucevic）關鍵三分球，加上金塊約柯奇錯過最後一擊機會，最終公牛就以130：127終止5連敗，金塊中斷7連勝。

今年開季戰績一度衝上東區第一的公牛，近期陷入一勝難求的低潮期，過去5場比賽接連敗給公鹿、騎士、馬刺、活塞和爵士隊，今天也持續陷入苦戰，打完上半場落後1分。

不過易籃後公牛突然發起猛攻，團隊單節拿下40分，第四節初一度取得12分領先，但關鍵時刻約柯奇和穆雷挺身而出，先是穆雷連得12分，幫助金塊追到僅剩6分差距，隨後約柯奇連拿11分，幫助金塊成功反超前。

關鍵時刻公牛赫爾特、佛西維奇接連投進三分球，加上多森姆（Ayo Dosunmu）兩罰俱中，比賽最後11秒取得4分領先，儘管穆雷隨後又投進三分球，追到1分差距，但在赫爾特兩罰俱中後，約科奇在三分線外的最後一擊失手，最終公牛就以3分差獲勝。

公牛共有3人得分上20分，分別為吉迪（Josh Giddey）21分、14籃板、6助攻，赫爾特20分，多森姆21分；金塊同樣有3人得分上看20分，其中約科奇拿下36分、18籃板、13助攻大三元，穆雷則有34分、11籃板。

Nikola Vucevic Jamal Murray Nikola Jokic Josh Giddey 公牛 金塊
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

NBA／約柯奇進帳第7次大三元 金塊逆轉灰狼迎7連勝

NBA／約柯奇是近20年最強中鋒！ 柏金斯：史上最有技巧球員

NBA／球迷和警衛玩「鬼抓人」 約柯奇轟55分助金塊擊沉快艇

NBA／開季9戰繳6次大三元 約柯奇：專注打球不吼裁判了

相關新聞

NBA／約柯奇36分大三元最後一擊卻失手 遭公牛中斷7連勝

近期苦吞5連敗的公牛隊，今天在作客金塊隊主場的賽事中，儘管第四節一度領先12分遭到金塊雙星穆雷（Jamal Murray...

NBA／詹姆斯加入湖人訓練 「我的肺感覺像是新生兒」

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）回歸倒數，今天他首度加入湖人的5對5訓練，且親口證實將重返球場...

NBA／76人迎接喬治回歸 馬克西飆39分逆轉快艇

76人隊今天迎接喬治（Paul George）回歸，本季處女秀9投2中僅拿9分，不過馬克西（Tyrese Maxey）發...

NBA／保護溫班亞瑪 馬刺當家球星小腿緊繃至少休2周

馬刺隊今年打出亮眼開季成績，但當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因左小腿拉傷，休息兩到三周才會重新評...

NBA／獨行俠在西區已失競爭力 基德坦言仍在努力拼湊陣容

獨行俠隊在今天作客灰狼隊主場的賽事中，全場最多落後33分，最終以24分差距吞下賽季第11敗，且本季對戰西區球隊僅拿下1勝...

NBA／莫蘭特小腿拉傷至少休兩週 4連敗灰熊雪上加霜

近期處於4連敗低潮的曼菲斯灰熊，如今再遭重擊，當家球星莫蘭特（Ja Morant ）因左小腿一級拉傷，至少需休養兩週。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。