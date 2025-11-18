NBA／約柯奇36分大三元最後一擊卻失手 遭公牛中斷7連勝

近期苦吞5連敗的公牛隊，今天在作客金塊隊主場的賽事中，儘管第四節一度領先12分遭到金塊雙星穆雷（Jamal Murray）、約柯奇（Nikola Jokic）領軍逆轉，但關鍵時刻赫爾特（Kevin Huerter）與佛西維奇（Nikola Vucevic）關鍵三分球，加上金塊約柯奇錯過最後一擊機會，最終公牛就以130：127終止5連敗，金塊中斷7連勝。

今年開季戰績一度衝上東區第一的公牛，近期陷入一勝難求的低潮期，過去5場比賽接連敗給公鹿、騎士、馬刺、活塞和爵士隊，今天也持續陷入苦戰，打完上半場落後1分。

不過易籃後公牛突然發起猛攻，團隊單節拿下40分，第四節初一度取得12分領先，但關鍵時刻約柯奇和穆雷挺身而出，先是穆雷連得12分，幫助金塊追到僅剩6分差距，隨後約柯奇連拿11分，幫助金塊成功反超前。

關鍵時刻公牛赫爾特、佛西維奇接連投進三分球，加上多森姆（Ayo Dosunmu）兩罰俱中，比賽最後11秒取得4分領先，儘管穆雷隨後又投進三分球，追到1分差距，但在赫爾特兩罰俱中後，約科奇在三分線外的最後一擊失手，最終公牛就以3分差獲勝。

公牛共有3人得分上20分，分別為吉迪（Josh Giddey）21分、14籃板、6助攻，赫爾特20分，多森姆21分；金塊同樣有3人得分上看20分，其中約科奇拿下36分、18籃板、13助攻大三元，穆雷則有34分、11籃板。

Josh Giddey, Ayo Dosunmu and Kevin Huerter lead the charge in Chicago's victory over Denver!



Giddey: 21 PTS, 14 REB, 6 AST

Dosunmu: 21 PTS, 5 AST, 8-9 FGM

Huerter: 20 PTS, 4 3PM pic.twitter.com/JRkyhrP1Qm — NBA (@NBA) 2025年11月18日