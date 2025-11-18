聽新聞
NBA／獨行俠可以重建了！最多落後灰狼33分苦吞第11敗
獨行俠在今年開季受到傷病打擊以及開除總經理哈里森（Nico Harrison）的風波後，本賽季是否走向重建，抑或是等待傷病球員回歸繼續奮戰，目前仍是未知數，不過在今天作客灰狼主場的賽事中，獨行俠卻打得絲毫沒有競爭力可言，最終以96：110吞下賽季第11敗。
獨行俠在今年順利迎來選秀狀元佛雷格（Cooper Flagg）後，原被期待能在新賽季有所作為，不過開季後陣容再度遭遇傷病打擊，除了主控厄文（Kyrie Irving）仍是歸期未定外，三大禁區戰將戴維斯（Anthony Davis）、葛佛（Daniel Gafford）與萊夫利（Dereck Lively II）也接連遭遇傷病傷病問題，讓獨行俠戰力是捉襟見肘。
而今天獨行俠作客灰狼主場，更是在前三節打完就棄械投降，灰狼今天上半場就打出多點開花攻勢，尤其是替補上陣的里德（Naz Reid）更是擺脫今年開季的低潮，繳出個人本季新高的22分外帶12籃板，對於禁區防線薄弱的獨行俠行程中傷害，加上灰狼先發五虎得分全數都來到雙位數，前三節打完灰狼已經取得32分領先，本場比賽一度領先達到33分。
反觀獨行俠今天表現可說是乏善可陳，佛雷格雖然仍有15分進帳，但「正負值」卻是全隊最糟糕的「-27」，捲入交易傳聞的湯普森（Klay Thompson）更僅有7分進帳，替補上陣的哈迪（Jaden Hardy）雖攻下17分，但對於場上局勢卻無法產生太多影響，最終灰狼也以14分差距賞給獨行俠第11敗。
