民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

墾丁難玩的原因找到了！他嘆20年只靠「先天資源」 內行揭背後關鍵

NBA／莫蘭特小腿拉傷至少休兩週 4連敗灰熊雪上加霜

聯合新聞網／ 綜合報導
灰熊球星莫蘭特。 美聯社
灰熊球星莫蘭特。 美聯社

近期處於4連敗低潮的曼菲斯灰熊，如今再遭重擊，當家球星莫蘭特（Ja Morant）因左小腿一級拉傷，至少需休養兩週。

灰熊指出，莫蘭特在前一場交手克里夫蘭騎士的比賽第一節中段就因為小腿不適提前退場，隨後也沒能再重返比賽，經MRI檢查確認為左小腿一級拉傷，球團預計約兩週後再進行評估，代表近兩週莫蘭特將無法上陣。

這次傷勢可說是莫蘭特生涯中接連波折的最新章節，季初灰熊隊內就疑似發生茶壺風暴，當時他因「違反球隊規範」遭球團禁賽一場，美媒指出，莫蘭特與總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）發生言語衝突，而這也是伊薩洛本季正式接掌總教練兵符後面臨的重要內部挑戰。

莫蘭特結束一場的禁賽後，灰熊至今7場比賽中他上場了6場，但火力下降幅度明顯，場均17.9分7.6助攻3.5籃板，投籃命中率僅35.9％，三分球更只有16.7％，皆創下生涯新低。

灰熊開季至今戰績僅4勝10敗，排在西區第11，除了整體戰績黯淡，莫蘭特在場上的狀態、與球隊的摩擦，以及過去多次因槍枝相關事件遭禁賽的紀錄，都讓外界開始討論，灰熊是否該考慮與他分道揚鑣了。

灰熊 莫蘭特
