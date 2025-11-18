快訊

NBA／76人迎接喬治回歸 馬克西飆39分逆轉快艇

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
馬克西全場39分領軍，率76人克服第四節最多10分落後，對快艇逆轉勝。 路透
76人隊今天迎接喬治（Paul George）回歸，本季處女秀9投2中僅拿9分，不過馬克西（Tyrese Maxey）發威，全場39分領軍克服第四節最多10分落後，在主場以110：108逆轉勝快艇隊。

35歲的喬治曾在快艇待了5個賽季，2024年和76人簽下4年合約，但上季因膝蓋動手術只打了41場，場均成績是16.2分、5.3籃板和4.3助攻。本季前12戰都因膝傷持續缺陣，球隊打出7勝5敗戰績，今天面對快艇最多落後13分，三節打完還以73：83落後，不過馬克西和葛萊姆斯（Quentin Grimes）聯手追分，埃奇庫姆（VJ Edgecombe）外線破網下讓76人以98：97反超比數。

快艇在祖巴茲（Ivica Zubac）和柯林斯（John Collins）接連進球下緊咬比分，但葛萊姆斯和馬克西連飆外線讓76人維持住優勢；讀秒階段快艇靠壓迫防守造成76人失誤，最後11秒挑戰成功後更握有最後一擊機會，但「大鬍子」哈登（James Harden）連兩次外線嘗試都落空，讓76人驚險奪下本季第8勝，也賞給快艇本季第10敗。

馬克西轟下39分外，葛萊姆斯贊助19分，佐蒙德（Andre Drummond）在當家中鋒安比德（Joel Embiid）持續缺陣下挹注14分、18籃板。

76人迎接喬治回歸，快艇卻少了先發前鋒瓊斯（Derrick Jones Jr.），他昨天碰塞爾蒂克隊扭傷右膝十字韌帶，至少要缺席6周。今天哈登仍有28分，生涯累積得分突破28000分，成為史上第11人，但球隊仍吞下近9戰第8敗。

