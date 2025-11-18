NBA／「字母哥」意外提前傷退 騎士米契爾飆37分獵公鹿

公鹿隊今天「賠了夫人又折兵」，第四節僅拿18分下以106：118敗給騎士隊，當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）還因左側腹股溝拉傷，第二節沒打完就傷退。

第二節還有3分03秒時安戴托昆波就走回公鹿休息室，中場休息時確定不會回歸。上半場安戴托昆波出賽13分鐘，10投6中攻下14分還有5籃板、4助攻，助隊首節取得33：26領先，但退場後騎士在米契爾（Donovan Mitchell）發揮下超前，以59：57迎接下半場。

THIS CAVS SEQUENCE TO CLOSE THE 3RD...



Donovan Mitchell for 33.

Lonzo Ball steal and dish.

Craig Porter Jr. lay.



Watch on Peacock: https://t.co/xHJvqSAxJv pic.twitter.com/otbGaYCxFC — NBA (@NBA) 2025年11月18日

公鹿第三節還能緊咬比分，但第四節僅拿18分，先發後衛羅林斯（Ryan Rollins）貢獻24分仍讓騎士以118：106守護主場。

安戴托昆波本季前12場比賽繳出場均32.6分、7.1助攻和11.3籃板表現，得分和助攻數都寫下生涯新高，目前得分榜也僅次於湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic），今天提前傷退是公鹿利空消息。

Giannis Antetokounmpo goes straight back to the locker room after awkward fall, due to a groin injury (with replays) pic.twitter.com/dBfRQFGUrP — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 2025年11月18日

騎士收下本季第10勝，先發五人得分全都達兩位數，米契爾（Donovan Mitchell）37分、7助攻成頭號功臣，麥瑞爾（Sam Merrill）20分、5籃板，莫布里（Evan Mobley）14分、6籃板、6助攻。

Donovan Mitchell records his 3rd straight game with 30+ points in Cleveland's 10th win of the season!



🕷️ 37 points

🕷️ 7 assists

🕷️ 5 rebounds

🕷️ 4 triples pic.twitter.com/QwGstpPOdq — NBA (@NBA) 2025年11月18日