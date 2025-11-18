快訊

NBA／保護溫班亞瑪 馬刺當家球星小腿緊繃至少休2周

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
馬刺隊今年打出亮眼開季成績，但當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因左小腿拉傷，休息兩到三周才會重新評估傷勢狀況，成馬刺戰績考驗。
馬刺隊今年打出亮眼開季成績，但當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因左小腿拉傷，休息兩到三周才會重新評估傷勢狀況，成馬刺戰績考驗。 美聯社

馬刺隊今年打出亮眼開季成績，但當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因左小腿拉傷，休息兩到三周才會重新評估傷勢狀況，成馬刺戰績考驗。

美國《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，昨天馬刺出戰國王的比賽，溫班亞瑪就因左小腿緊繃出賽成疑，賽前確定無法出賽。馬刺謹慎看待當家球星傷勢，當天就進行了MRI檢查，消息人士透露溫班亞瑪的狀況會在2到3周後重新評估。

馬刺教頭強森（Mitch Johnson）昨天表示，聯盟近期已經有許多案例，可以顯示小腿緊繃不容輕忽，不願溫班亞瑪走到最嚴重的這一步。

21歲的溫班亞瑪台灣時間上周六和勇士隊的比賽上場38分鐘，攻下全隊最高26分外帶12籃板、4助攻和3阻攻，連續3場至少25分和10籃板，追平個人最佳。這是他第3個NBA賽季，目前場均26.2分、12.9籃板和4.0助攻都是生涯新高，場均3.6阻攻也居聯盟首位。

馬刺擊敗國王的賽後，溫班亞瑪有現身休息室，左小腿帶著護套，但不見不適表情。替補溫班亞瑪先發的柯內特（Luke Kornet）當天繳出5投俱中表現還有3阻攻，歐林尼克（Kelly Olynyk）也可能因溫班亞瑪缺陣增加上場時間。

馬刺 溫班亞瑪
