NBA／溫班亞瑪左小腿拉傷將缺席數週 馬刺戰績遭遇考驗

開季至今戰績亮眼的聖安東尼奧馬刺出現壞消息，當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因左小腿拉傷確定休兵，預計將缺席數週。

馬刺在開季打出近年來隊史最佳的5連勝，戰績排在西區前段班，這之中法國長人溫班亞瑪功不可沒，但如今迎來壞消息。馬刺隊今天（18日）宣布，溫班亞瑪經MRI檢查後，確定為左小腿拉傷，雖然還未公布正式復出時間，但根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，他將缺席「至少數週」，最快也要到12月初才能重返賽場。

「斑馬」是在台灣時間周六（15日）對上金州勇士的NBA Cup比賽中首次出現不適。儘管如此，他仍堅持打完全場，甚至在末節封阻巴特勒（Jimmy Butler）的關鍵上籃，並與格林（Draymond Green）有過火藥味十足的對位。但最終勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）砍下49分並在終場前的兩次罰球為勇士奠定勝基，而溫班亞瑪當天也繳出26分12籃板的雙十數據。

到了兩天後對上沙加緬度國王的比賽，馬刺最終將原本列為「出戰存疑」的溫班亞瑪改為確定缺席，並在今天經檢查後確認傷勢。

21歲的溫班亞瑪本季展現統治力，場均可繳出26.2分12.9籃板3.6阻攻的優異數據，而且投籃命中率超過5成，完全打出狀元應有的領袖姿態。他上季因右肩深層靜脈栓塞僅出賽46場，如今好不容易重返健康並締造攻防俱佳的表現，卻再度遭遇傷病阻礙。

雖然馬刺對上勇士的二連戰皆輸球，不過下一場交手西區後段班的國王很快找回狀態，目前仍以9勝4敗排在西區第五，但溫班亞瑪的缺陣恐對接下來的戰績造成影響。接下來馬刺將在明天（19日）面對曼菲斯灰熊，在缺少核心支柱的情況下，如何調整輪替、維持戰力，將成為主帥強森（Mitch Johnson）的下一項挑戰。