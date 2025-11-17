NBA／生涯第6次飆分秀！馬卡南狂轟47分 爵士2OT險勝公牛
效力猶他爵士的芬蘭球星馬卡南（Lauri Markkanen）今天在對芝加哥公牛的比賽中再度展現火燙手感，整場比賽狂砍47分，率隊在歷經兩次延長賽後以150比147驚險獲勝。
馬卡南出賽46分鐘，不僅攻下全場最高的47分，還抓下7個籃板、送出2次助攻。這是他本季第3場至少得到40分的比賽，也是他NBA生涯第6場40分以上的代表作。
賽後被問到轟下47分的感受時，馬卡南首先感謝主場球迷的支持。他坦言比賽被拖入延長賽讓整體節奏比預期更辛苦，但稱讚全隊能在混亂局勢中堅持到最後，拿下重要勝利。
公牛半場以70比61領先，爵士則在第三節末段開始回神，第四節開局更強勢追分，最終在正規時間與公牛戰成平手，將比賽帶入延長。首度延長賽中，爵士大部分時間保持微幅領先，但此役回歸賽場的後衛懷特（Coby White）在讀秒階段命中追平球，將比賽再度拉進2度延長。
第2次延長賽中，爵士率先得分，但懷特再度在倒數8.4秒靠著兩罰追平比數。爵士後衛喬治（Keyonte George）隨後在比賽剩下2秒時投進致勝三分，為爵士鎖定勝局。
除了馬卡南火力全開外，喬治（Keyonte George）也貢獻33分，是全隊第二得分點。他更在延長賽最後時刻命中關鍵三分球，為爵士鎖定勝局。
公牛方面，懷特一回來就攻下27分；吉迪（Josh Giddey）又繳出26分、13助攻、12籃板的大三元數據，佛西維奇（Nikola Vucevic）也貢獻21分與13籃板。
