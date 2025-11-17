NBA／森根展現全方位主宰力 杜蘭特盛讚：生涯首見獨一無二天才

休士頓火箭本季在杜蘭特（Kevin Durant）與中鋒森根（Alperen Sengun）的聯手之下，表現漸入佳境，近9戰搶下8勝。今天面對難纏的魔術，森根攻下30分12籃板，包含正規結束前0.2秒關鍵得分，將比賽逼進延長；而全場轟進35分的杜蘭特則是在延長賽剩下9.2秒命中一記招牌跳投，將差距拉開3分差，最終兩人通力合作拿下這場勝利。

從當年的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、哈登（James Harden）、柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）；再到厄文（Kyrie Irving）、布克（Devin Booker）等，杜蘭特生涯搭檔過許多聯盟頂尖球星，但他坦言自己從未和像森根這樣的長人共事過

AMEN THOMPSON FINDS ALPEREN SENGUN TO FORCE OVERTIME.



Incredible play. Incredible game 🤯 pic.twitter.com/U0EKYWdiBU — NBA (@NBA) 2025年11月17日

「森根是非常獨一無二的天才，我從沒有機會在生涯中，與一位能像他一樣在禁區主宰比賽的大個子合作。他能做的事，在現代籃球裡真的不常見，甚至遠遠不止於此。」杜蘭特讚嘆道。

KEVIN DURANT DELIVERS AGAIN.



Houston up 3 with 9.2 remaining in OT.



Magic ball on NBA League Pass: https://t.co/asBgaWKxoK pic.twitter.com/SfqChbF20D — NBA (@NBA) 2025年11月17日

「我會努力給森根更大的空間，讓他能做他最擅長的事。他在低位的直覺非常特別。我們攻擊方式跟我過去的球隊有點不同，但看他今年的成長真的很享受，他打得非常出色。」

由於森根吸引大量包夾，甚至出現對手放掉杜蘭特、轉而雙人包夾森根的罕見畫面，杜蘭特也笑稱這是「生涯首見」。

艱辛擊退魔術後，杜蘭特場邊接受採訪，只見森根用小跳步的方式奔向杜蘭特，接著從背後緊緊抱住他，並且大喊「這就是我們贏球的方式！」這個像天真大男孩的行徑也讓杜蘭特忍不住湧現笑容。「沒有錯。」

Kevin Durant & Alperen Sengun. 🤣



pic.twitter.com/cK0vjfwhMw — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2025年11月17日

從兩人自然流露的歡欣神情來看，在在都說明了彼此之間的化學效應正加速運作

「我生涯合作過的許多中鋒，多半是擅長特定任務的專家，像是幫忙掩護、搶籃板，都有出色的身體對抗能力，但從沒有哪一位能像他這樣得分。我對我以前合作過的球員沒有任何不敬之意，我相信他們也會同意這點，森根就是這麼優秀。」杜蘭特說。

KD and Alpi power a THRILLING OT win.



🚀 35, 5 and 6 for Durant

🚀 30, 12 and 8 for Sengun

🚀 Massive plays down the stretch



The @HoustonRockets have won 9 out of 10! pic.twitter.com/ptDoDUeSRM — NBA (@NBA) 2025年11月17日