NBA／前東家灰熊內憂紛擾不斷 湖人「聰明哥」：完全不意外

曼菲斯灰熊本季戰績不振，目前4勝10負在西區僅排第12，場外也風波頻傳，當家球星莫蘭特（Ja Morant）與總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）磨合問題如何解決獲得關注，曾效力灰熊的湖人隊後衛史馬特（Marcus Smart）也發表自身觀點。

史馬特上季僅為灰熊出賽19場便遭交易，不久之後，灰熊解雇總教練詹金斯（Taylor Jenkins），由現任總教練伊薩洛取而代之，最終在季後賽遭到橫掃。史馬特表示，自己對於灰熊持續動盪不安不感意外。

「當時看到他們處理事情的方式、做事的態度，便完全能預見這一切，明明陣中有不少好球員，真的很可惜。」史馬特說道，不過他仍給予前隊友們祝福，他說：「希望他們能努力重整旗鼓。」

本季史馬特替湖人隊出賽11場，場均貢獻10.2分、2.4籃板、3.4助攻與2.2抄截，投籃命中率為40.2%，三分命中率23.1%。