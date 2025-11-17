NBA／聯盟持續調查非法賭博 湖人多名員工被要求交出手機
根據報導，NBA聯盟持續調查非法賭博，洛杉磯湖人是被要求提交手機與通訊紀錄的多支隊伍之一。
ESPN指出，助理訓練師曼西亞斯（Mike Mancias）與行政主管敏斯（Randy Mims）等約10幾名湖人員工正在配合調查。被通知參與調查的人，並不代表一定有著不當行為。
聯盟發言人在聲明中告訴多家媒體：「NBA在起訴書公開後，聘請獨立律師事務所調查起訴書中的相關指控。按照此類調查慣例，我們要求許多不同個人與組織保存文件和紀錄。所有人都給予充分配合。」
湖人可能備受外界關注，原因在於詹姆斯（LeBron James）如今已在球隊效力第7個球季。
上個月，一份關於非法賭博的聯邦起訴書令NBA措手不及。被捕人員包括前NBA球員兼助理教練瓊斯（Damon Jones），他是詹姆斯朋友，被控向賭客出售（或試圖出售）非公開訊息，內容是詹姆斯2022-23賽季，將因傷缺席對陣公鹿的一場比賽。
此外，波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）也因涉嫌參與操縱撲克牌局而被捕；邁阿密熱火後衛洛齊爾（Terry Rozier）則被控向好友拉斯特（Deniro Laster）透露自己計畫在對陣夏洛特黃蜂的比賽中，假裝受傷提前離場。
根據美國司法部新聞稿，拉斯特和其他同謀隨後利用這些訊息，「下注並操控超過20萬美元的賭注，預測洛齊爾各項數據將『低於預期』－也就是洛齊爾的表現將會低於預期。」
