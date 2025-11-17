NBA／手握必勝數據！享受在湖人快樂打球 艾頓嗨喊：我興奮到爆！

洛杉磯湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）表示，自己非常享受在湖人的時光，他說：「我興奮到爆！我愛這支球隊的一切。也熱愛這裡的每一個人。」

在太陽與拓荒者度過幾個令人失望的賽季後，艾頓今年賽季似乎在湖人找到自己的角色定位。先前湖人大勝公鹿的比賽中，艾頓繳出20分10籃板「雙十」表現，本季當他得分破20分時，湖人戰績是5勝0敗。他在接受媒體採訪時，已經完全藏不住內心的喜悅。

「這就是湖人籃球，我們是來贏球的。」艾頓嗨喊。他本季場均獲得16.2分與8.4籃板，以穩定表現幫助湖人戰績逐步爬升，目前10勝4敗名列西區第四。

Another classic postgame interview session with Deandre Ayton. Typing his quotes won’t do it justice. Just watch. pic.twitter.com/wsPUZb46Ed — Dave McMenamin (@mcten) 2025年11月16日