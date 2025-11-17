NBA／7呎克塔努力撐起綠衫軍禁區 感謝泰托姆指導
塞爾蒂克的克塔（Neemias Queta）本季擔綱先發中鋒角色，賽季初期表現搶眼，成為綠衫軍重要戰力，他把這份成功歸功於泰托姆（Jayson Tatum）在復健期間所給予指導。
克塔本季場均貢獻9.3分、8.1籃板、1.4阻攻，正負值+9的好成績，他說：「這是一個努力進步的過程，我仍有許多地方可以做得更好。」克塔目前場均出賽23.9分鐘，相較其他先發成員少一些，偶爾會因犯規麻煩受到限制。
克塔在訪問中進一步談到對於塞爾蒂克球星泰托姆的感謝，當泰托姆本季因阿基里斯腱撕裂缺陣時，他便一直在板凳席提供克塔建議，克塔說：「從我來到波士頓起他（泰托姆）便一直指導我，因為他現在不能上場，所以扮演著類似教練的角色，告訴我如何做得更好、如何幫助隊友。」
