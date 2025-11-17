NBA／熱火雙星何時回歸？主帥未給時間表
邁阿密熱火將於明（18）日再度交手紐約尼克，陣中兩名球星赫洛（Tyler Herro）與阿德巴約（Bam Adebayo）何時能夠復出受球迷熱烈關注，熱火隊也在球隊訓練後，更新了兩人最新復原情況。
赫洛與阿德巴約皆參與了部分訓練，這對赫洛來說是良好的第一步，但他否認了立即回歸的可能，他說：「能和隊友一同在場上訓練，感覺非常棒。」不過赫洛也補充，就算一切順利，他仍需要1至2周的時間才能正式復出。
比起赫洛，阿德巴約似乎能更快回歸，談到腳趾受傷的疼痛程度時，阿德巴約表示疼痛已經減少許多，但他仍需經許多檢查確認後，才能正式出賽，而阿德巴約也不確定自己能否在下一場比賽中歸隊。
熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）強調，目前尚未替兩位球星設定明確的復出時程，這也是熱火隊一慣的作風，但他也指出，赫洛與阿德巴約開始參與訓練讓球隊士氣大振。
