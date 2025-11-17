NBA／避免2次受傷風險！AD續掛免戰牌 至少休7到10天

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠隊戴維斯持續因傷缺陣。 美聯社
獨行俠球星戴維斯（Anthony Davis）因左小腿拉傷已經連續缺席9場比賽，如今傳出他將再缺陣至少7至10天，待傷勢痊癒後再重回球場。

獨行俠開季戰績僅3勝10敗，其中戴維斯只有出賽5場，繳出場均20.8分、10.2籃板與1.2阻攻的成績，自10月29日後便因左小腿拉傷缺陣，目前將於一週後重新評估傷勢。戴維斯希望透過復原期間強化身體，盡快重回球場。

據了解，獨行俠老闆杜蒙（Patrick Dumont）與前總經理哈里森（Nico Harrison）曾因戴維斯的復出時間點產生摩擦，哈里森傾向讓他較早回到球場，杜蒙則要求戴維斯必須完全康復才能出賽，以降低二次受傷的風險。

Anthony Davis 獨行俠
