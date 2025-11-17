聽新聞
NBA／柯瑞僅拿9分 勇士仍轟24記三分彈射垮鵜鶘
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天面對鵜鶘隊僅得9分，本季首度得分個位數，但有隊友穆迪（Moses Moody）飆分，他首節就轟進7記三分彈，全場投進8記三分球在內的32分，助隊一路領先下以124：106收下3連勝。
穆迪第一節就轟下21分，助隊取得44：28優勢；鵜鶘第二節一度將比分追近到49：53，不過勇士在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler III）和波傑姆斯基（Brandin Podziemski）聯手打出8：0攻勢下，半場打完回到兩位數領先。下半場勇士維持優勢，第四節再轟下39分，最終以18分差距延續連勝。
穆迪最終以12投8中的三分球創下個人單場最多三分球進球紀錄，第一節7記三分球也追平柯瑞的隊史單節次多外線進球紀錄。穆迪的神準演出帶出團隊56投24中的外線表現，命中率高達4成2；勇士今天還有巴特勒挹注18分、10助攻，板凳上場的波傑姆斯基贊助19分。
前兩場分別攻下46分和49分的柯瑞今天熄火，11投2中僅拿9分，中斷本季連續得分兩位數場次；第二節和場邊球迷發生言語交換的格林（Draymond Green）拿下8分、10籃板。
鵜鶘炒掉教練格林（Willie Green）後戰績持續低迷，今天墨菲（Trey Murphy III）攻下20分是全隊最高，艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）18分、費爾斯（Jeremiah Fears）17分，球隊仍吞5連敗，2勝11敗戰績在西區墊底。
